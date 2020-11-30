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【消費優惠】WeChat Pay HK送電子現金券　於合作街市使用　儲印花再換獎賞

商業 14:15 2020/11/30

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疫情下大家對於流動支付的需求有增無減，為方便市民及商戶， WeChat Pay HK今日更宣布推出「碼上餸」狂賞優惠，積極在街市推動電子支付。

【電子支付】WeChat Pay HK夥煤氣公司　新增繳交煤氣費功能

由即日起至明年3月31日，每位WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專享券禮包」內的一張20元的電子現金券，在指定合作街市商戶以WeChat Pay HK消費滿40元時使用，使用後便可領取第二張10元的電子現金券，在下次消費滿20元時使用。而使用第二張優惠券後即可領取第三張5元的電子現金券，並於下次消費滿10元時使用。用戶於整個街市專享券禮包活動最高可獲得35元消費折扣。
 
此外，由即日起至明年3月31日，WeChat Pay HK用戶於指定合作街市商戶消費滿10元 即可獲得「街市專享」電子印花一個。用戶可在「街市碼上餸」活動頁面，選擇以每兩個電子印花可兌換5元街市專享電子現金券，或5元跨境匯款電子現金券一張。每位用戶每月最多可獲得4枚電子印花。

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責任編輯：蘇穎琪

疫情 電子支付 微信支付 街市

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