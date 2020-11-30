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【可持續發展】新世界與星展完成聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易

股市 12:36 2020/11/30

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新世界可持續發展主管鄧業煒（左一）及副首席財務總監劉富强（左二）、星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生等。

新世界發展 （00017） 及星展香港已完成香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易，是次衍生工具交易是為新世界從星展獲得的五年期10億元可持續發展掛鈎貸款提供利率風險對沖，該筆貸款已於2019年11月完成。

新世界航天城定名為11 SKIES，詳見【下一頁】

根據方案，倘新世界能成功創造至少8個「企業對企業」的合作機會，幫助企業實現《新世界可持續發展願景 2030》所採納的聯合國可持續發展目標，即可獲得星展贊助支援社會創新項目。新世界發展的社會創新方案包括 Impact Kommons，一項以推動聯合國可持續發展目標為本的初創加速器及業務夥伴計劃，而星展為計劃中的社會效益夥伴。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，新世界一直致力將商業成果緊扣社會發展及環境解決方案，以推動聯合國可持續發展願景為目標，深信夥伴協作能夠加速變革。

新世界旗下K11 MUSEA銷情勁，詳見【下一頁】

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生指，深信星展銀行於促進可持續發展方面擔當重要的角色，這項突破性交易能發揮加快採取氣候行動的真正領導作用。

相關文章：【新世界家族】鄭志雯獲任香港上海滙豐獨立非執董　史美倫：鄭志雯中港營商經驗為滙豐所需

 

編輯：陳韻妍

可持續發展 鄭志剛 新世界發展（00017） 新世界 星展銀行 聯合國

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