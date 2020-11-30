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【美股期貨】美股期貨向下　道指期貨跌約170點（不斷更新）

股市 12:31 2020/11/30

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美股動態不斷更新

美股上周五向上，道指升37點，納指、標指齊破頂，至於美股期貨今早於亞洲時段向下，道指前貨跌約170點。美國10月未決房屋銷售、11月芝加哥採購經理人指數、11月達拉斯聯儲製造業活動指數。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【12：23】道指期貨跌171點，報29702點；標指期貨跌15點，報3621點；納指期貨跌1點，報12255點。

【11：50】華爾街日報引述消息人士報道，標普全球（S&P Global Inc， 美：SPGI）正以約440億美元洽購IHS Markit Ltd（美：INFO）。

【美股焦點】標普全球據報以440億美元洽購IHS Markit

【10：00】路透引述文件及消息報道，特朗普政府準備將中芯國際  （00981）  和中海油集團（CNOOC）列為中國軍方擁有或控制的公司的黑名單，以禁止美國企業或個人投資 。

【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油挫1成

【09：20】英國政府周一宣布，自2021年9月起，禁止英國電訊商安裝新的華為5G設備。英國政府此前已命英國電訊商須在2027年全數移除已安裝的華為5G設備。

【華為禁令】英國明年9月起 禁電訊商安裝新華為5G設備

道指上周五升37點　港股ADR升62點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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