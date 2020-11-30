【美股期貨】憂疫苗不足以助經濟回軌正軌　道指期貨跌174點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五向上，道指升37點，納指、標指齊破頂，至於美股期貨今早於亞洲時段向下，道指前貨跌約170點。美國10月未決房屋銷售、11月芝加哥採購經理人指數、11月達拉斯聯儲製造業活動指數。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【18：00】市場擔心，即使疫苗面世，但經濟要重回正軌仍要一段時間。道指期貨跌174點，報29700點；標指期貨跌14點；納指期貨跌不足1點，報12256點。

【16：24】道指期貨跌240點，報29634點；標指期貨跌22點，報3614點；納指期貨跌26點或0.2%，報12231點。

【13：45】路透報道，中國工業和信息化部其網站上發布的文件指，Tesla（美：TSLA）已獲准在中國開始銷售其上海生產的Model Y運動型多功能車（SUV）。

【Tesla】中國批准Tesla銷售滬製Model Y

【12：23】道指期貨跌171點，報29702點；標指期貨跌15點，報3621點；納指期貨跌1點，報12255點。

【11：50】華爾街日報引述消息人士報道，標普全球（S&P Global Inc， 美：SPGI）正以約440億美元洽購IHS Markit Ltd（美：INFO）。

【美股焦點】標普全球據報以440億美元洽購IHS Markit

【10：00】路透引述文件及消息報道，特朗普政府準備將中芯國際 （00981） 和中海油集團（CNOOC）列為中國軍方擁有或控制的公司的黑名單，以禁止美國企業或個人投資 。

【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單 中海油挫1成

【09：20】英國政府周一宣布，自2021年9月起，禁止英國電訊商安裝新的華為5G設備。英國政府此前已命英國電訊商須在2027年全數移除已安裝的華為5G設備。

【華為禁令】英國明年9月起 禁電訊商安裝新華為5G設備

道指上周五升37點 港股ADR升62點

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩