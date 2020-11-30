【美股市況】耶倫獲拜登任命為美國財長　道指早段跌近300點　Moderna大升16%創新高（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五向上，道指升37點，納指、標指齊破頂，至於美股期貨今早於亞洲時段向下，道指前貨跌約170點。美國10月未決房屋銷售、11月芝加哥採購經理人指數、11月達拉斯聯儲製造業活動指數。

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即市走勢：

【22：39】道指跌282點

【22：36】道指跌逾200點，現跌262點，報29645點。

【22：35】美國當選總統拜登任命美聯儲前主席耶倫為財政部長。

【22：33】Moderna高開逾1成，現升16%，報149美元，股價創新高。BioNTech升5%。

【22：30】美股開市， 道指低開136點，報29774點，納指高開20點，報12226點，標指低開6點，報3631點。

【22：29】美聯儲將多個緊急貸款計劃延長至2021年3月31日。

【22：07】美國聯儲局表示，將於2021年底停止使用LIBOR，而現時銀行便用LIBOR的合約應在2023年6月30日前完成。

【21：49】道指期貨跌164點，納指期貨升0.1%。

【20：30】道指期貨跌129點，納指期貨升0.2%。

【20：25】Moderna盤前升10%。疫苗企業Moderna將在美國和歐洲申請新冠疫苗使用批准；最新數據顯示，新冠疫苗有效性為94.1%；預計美國食品藥品監督管理局（FDA）將於12月17日就Moderna新冠疫苗召開諮詢會議。自11月16日的新冠疫苗三期試驗以來，沒有發現新的嚴重安全問題。預計今年將有2000萬劑新冠疫苗在美國上市，在獲得授權後不久就可以開始發貨。新冠疫苗在不同年齡、種族和族裔以及性別人口統計數據中效果一致。

【19：07】意大利反壟斷機構表示，蘋果公司（美：AAPL）販售iPhone的商業手法具「誤導性」，已對蘋果罰款1000萬歐元。監管當局指，蘋果的廣告聲稱多款iPhone具防水功能，但沒有清楚說明只在特定情況下才具防水效果，屬欺騙客戶的銷售手法。道指期貨跌220點，29654點；納指跌6點。

【19：07】疫苗股盤前造好，Moderna（MRNA）升8.5%，報137.85美元，BioNTech（BNTX）升3.4%，報113.67美元，輝瑞（PFE）升1.7%，報37.86美元。

【19：01】道指期貨跌160點，納期微升4點，標期跌12點。

【18：00】市場擔心，即使疫苗面世，但經濟要重回正軌仍要一段時間。道指期貨跌174點，報29700點；標指期貨跌14點；納指期貨跌不足1點，報12256點。

【16：24】道指期貨跌240點，報29634點；標指期貨跌22點，報3614點；納指期貨跌26點或0.2%，報12231點。

【13：45】路透報道，中國工業和信息化部其網站上發布的文件指，Tesla（美：TSLA）已獲准在中國開始銷售其上海生產的Model Y運動型多功能車（SUV）。

【Tesla】中國批准Tesla銷售滬製Model Y

【12：23】道指期貨跌171點，報29702點；標指期貨跌15點，報3621點；納指期貨跌1點，報12255點。

【11：50】華爾街日報引述消息人士報道，標普全球（S&P Global Inc， 美：SPGI）正以約440億美元洽購IHS Markit Ltd（美：INFO）。

【美股焦點】標普全球據報以440億美元洽購IHS Markit

【10：00】路透引述文件及消息報道，特朗普政府準備將中芯國際 （00981） 和中海油集團（CNOOC）列為中國軍方擁有或控制的公司的黑名單，以禁止美國企業或個人投資 。

【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單 中海油挫1成

【09：20】英國政府周一宣布，自2021年9月起，禁止英國電訊商安裝新的華為5G設備。英國政府此前已命英國電訊商須在2027年全數移除已安裝的華為5G設備。

【華為禁令】英國明年9月起 禁電訊商安裝新華為5G設備

道指上周五升37點 港股ADR升62點

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責任編輯︰梁浩碩