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專題:美國大選

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【美股市況】憧憬紓困法案　道指升122點　10年期美債息高見0.977厘（不斷更新）

股市 23:28 2020/12/04

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美股動態不斷更新

美國紓困方案談判有望繼續推進，民主、共和兩黨重回談判桌。惟消息稱輝瑞藥廠將今年疫苗產量減半，美國今11月非農就業新增職位遠遜預期。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【23︰27】美國10年期國債收益率升逾7個點子，至0.977%，創3月20日以來新高。

【23︰09】道指升122點，報30091點；標指升0.53%，報3686點；納指升0.44%，報12431點。

【22︰30】美股開市，道指升點54點，報30023點；納指升0.19%；標指升0.21%。

【21︰30】【美國經濟】11月非農就業職位新增24.5萬　遠遜預期

【20︰13】高盛指出，隨著新冠疫苗推廣釋放經濟增長的動能，明年英國經濟有可能出現迅猛反彈，遠超大部分人的預期。受到疫情最嚴重衝擊的消費行業保持韌性，加上大量的疫苗儲備和快速的接種計劃，意味著英國非常有條件從疫苗中得益。預計明年英國GDP將增長7%

【18︰30】道指期貨升123點；標指期貨升0.29%；納指期貨升0.32%。

【16︰17】美股期貨升幅擴大，道指期貨升113點，報30045點；標指期貨升13點，報3677點；納指期貨升54點或近0.4%，報12516點。

【12︰15】道指期貨升56點，報29988點；標指期貨升7點，報3671點；納指期貨升31點或近0.3%，報12493點。

【11︰30】理想汽車（美︰LI）宣布，計劃發行4700萬單位ADS新股，據IFR報道，有消息指ADS價格定在每股29美元，集資13.6億美元（約105.4億港元）。

【配股潮】理想汽車擬配售最多5405萬ADS　傳集資105億元　集資所得將用於技術研發

【11︰30】《華爾街日報》報道，輝瑞（美：PFE）由於供應鏈問題，今年新冠疫苗產量只會達到原先計劃的一半。

【輝瑞疫苗】輝瑞疫苗今年產量據報削半　僅夠2500萬人接種

【10︰10】石油輸出國組織及俄羅斯等盟友決定明年1月開始，將減產力度略為縮小，並決定明年將每月召開會議，決定後續的產油政策。

【油組減產】油組及盟友明年1月起縮每日減產規模至720萬桶　國際油價上升

【08︰50】《華爾街日報》報道指，美國司法部正與華為副董事長兼首席財務官孟晚舟討論一項協議，允許孟晚舟從加拿大返回中國，以換取孟晚舟承認部分控罪。

華爾街日報：美司法部與孟晚舟協商　允許孟晚舟返回中國以換取承認部分控罪

【06︰30】美國總統特朗普加碼對華強硬措施，周四將中國晶片製造商中芯國際 （00981） （滬：688981）、中國海洋石油 （00883） ，同列入屬於解放軍控制企業的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。

【大國博弈】中芯中海油等 遭美國列為解放軍控制企業名單

道指升85點港股ADR升15點　美滙指數跌穿91水平

 

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12月3日（四）市況

市場風險偏好上升，美滙指數失守91大關，納指標指破頂。現貨金價重上每安士1840美元。美國上周初請失業救濟人數為71.2萬，截至前周持續申領人數回落至552萬，優於市場預期。美國11月ISM非製造業指數亦略勝預期。

  收報 變幅
道指 29,969.52 +0.3%
標指 3,666.72 -0.1%
納指 12,377.18 +0.2%
facebook 281.85 -2.0%
Palantir 23.98 +6.5%
TESLA 593.38 +4.3%
波音 237.35 +6.0%
聯合航空 49.91 +6.8%
美國航空 16.09 +8.3%
挪威郵輪 25.44 +8.7%
嘉年華郵輪 22.89 +8.2%

更多美股收市：

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即市走勢：

【05︰00】道指收報29969點，升85點，標指跌0.1%，收報3666點，納指升0.2%，收報12377點。

【0︰41】 道指升183點，報30067點；納指升0.5%，報12412點；標指升0.2%，報3678點。

【23︰24】道指升139點，報30023點；納指升0.72%，報12438點；標指升0.33%，報3681點。

【22︰30】美股開市，道指升29點，報29913點；標指升0.02%；納指升0.18%；Tesla升3.3%；美滙指數報90.65。

【22︰03】道指期貨升17點；標指期貨跌0.03%；納指期貨升0.14%。

【21︰30】【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數71.2萬　勝預期　一文看清美國首申領失業救濟人數

【20︰29】中資電動車股盤前下跌，理想汽車跌0.63%，蔚來跌3.38%，小鵬汽車跌3.04%；Tesla漲4.25%。

【18︰17】道指期貨跌74點；標指期貨跌0.14%；納指期貨升0.18%。

【17：42】高盛將Tesla評級從「中性」上調至「買入」，並將目標價從455美元向上調至780美元，意味Tesla股價可望較目前水平再漲逾30%以上。Tesla盤前升逾2.8%。

【16︰19】道指期貨跌22點，報29846點；標指期貨跌1點，報3665點；納指期貨升23點或近0.2%，報12477。

【16︰15】Spotify（美︰SPOT）股價周三升12.6%，收報320.89美元，創下歷史新高。Spotify此前正式宣布，該平台上年度最受歡迎主播Joe Rogan將成為Spotify獨家主播。

【美股焦點】Spotify股價漲16%創歷史新高　擴充社交功能市場反應良好

【15︰00】【PS5預訂】黑色星期五遊戲銷量大跌10%　與PS5和Xbox Series X/S嚴重缺貨有關？

【13︰00】路透社引述知情人士透露，歐盟反壟斷機構料將批准倫交所（LSE）收購數據提供商Refinitiv的交易。

歐盟傳准倫交所收購數據提供商Refinitiv

【12︰11】道指期貨升5點，報29873點；標指期貨升不足1點，報3668點；納指期貨升24點或近0.2%，報12478點。

【10︰10】美國眾議院當地時間週三表決通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），只待經美國總統特朗普簽署後即能生效。不少分析認為，法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市。

【美股焦點】美國眾議院通過《外國公司問責法》　中資企業赴美上市更難？

【美股焦點】華興資本：中概股將優先考慮回港上市

【09︰35】內地傳媒報道，阿里巴巴  （09988）  高級副總裁、阿里戰略投資部國內業務負責人陳俊不再擔任廣州橙行智動的董事。廣州橙行智動是小鵬汽車（美：XPEV）的內地運營主體。

【美股焦點】阿里巴巴向小鵬汽車委派新董事　上任不足10日離任

道指升59點　港股ADR升115點

 

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12月2日（三）市況

美國11月「小非農」ADP就業人數差過市場預期。整體大市氣氛轉淡，市場憧憬新一輪紓困措施談判，道指跌224點後低位反彈，收市倒升59點，美滙指數跌穿91關，道指重磅成分股Salesforce（美︰CRM）宣布以277億美元收購Slack（美︰WORK），前者股價大跌，拖累道指表現。理想汽車（美︰LI）宣布配股，新能源車股全綫受壓，Tesla收市亦跌2.7%。

  收報 變幅
道指 29,883.79 +0.2%
標指 3,669.01 +0.2%
納指 12,349.37 -0.05%
ZOOM 412.86 +1.6%
Palantir 22.47 -12.5%
TESLA 568.82 -2.7%
Nikola 18.32 +5.5%
蘋果 123.08 +0.3%
Moderna 143.00 +1.4%
輝瑞 40.80 +3.5%
Salesforce 220.67 -8.6%

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焦點新聞：

美財長姆欽：特朗普支持麥康奈爾版紓困議案（今晨消息）

【儲局官員】鮑威爾促國會推更多刺激措施　扶助失業者及小企業（今晨消息）

聯儲局褐皮書：多數地區經濟適度或溫和增長（今晨消息）

【中美貿戰】拜登稱上任後不會馬上取消對華額外關稅　首階段貿易協議仍有效

【鱷王觀點】達里奧︰美國正處於「臨界點」　或爆發內戰、革命

【美股焦點】道指重磅股Salesforce挫逾10%　斥2160億元併購Slack

即市走勢：

【05︰00】道指收報29883點，升59點，標指升0.2%，收報3669點，納指跌5點，收報12349點。

【23︰40】美股跌幅收窄，道指挫53點，報29770點；納指跌0.32%，報12315點；標指跌0.12%，報3658點。

【23︰16】道指跌69點，報29754點；標指跌0.21%；納指跌0.36%。

【22︰31】美股開市，道指跌178點，報29645點；標指跌0.33%，報3650點；納指跌0.55%，報12287點。Tesla股價跌逾5%。

【21︰57】新能源車股於盤前大跌，小鵬汽車（美︰XPEV）跌超8%，蔚來（美︰NIO）跌超10%；Tesla跌3.6%。

【21︰56】【美國經濟】10月「小非農」ADP私人職位新增30.7萬　遜預期

【20︰42】道指期貨跌129點，報29675點。

【18︰43】道指期貨跌90點，報29714點；標指期貨跌0.18%；納指期貨跌0.14%。

【17︰00】美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）盤前升半成。

【16︰21】道指期貨跌124點，報29680點；標指期貨跌8點，報3651點；納指期貨跌10點或近0.1%，報12441點。

【15︰45】外電報道，美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）已獲英國批准，英國民眾最快下周可以接種輝瑞疫苗。

【輝瑞疫苗】英國最快下周讓民眾接種輝瑞疫苗

【15︰40】據CNN報道指，美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）的第一批疫苗將於12月15日交付，隨後美國生物科技大廠Moderna（美：MRNA）第一批疫苗亦將於12月22日交付。

【輝瑞疫苗】輝瑞疫苗最快12月中交付Moderna緊隨其後　料12月內生產逾4000萬枝疫苗

【12︰16】道指期貨跌124點，報29680點；標指期貨跌9點，報3650點；納指期貨跌22點或近0.2%，報12429點。

【11︰50】高通（美﹕QCOM）行政總裁安蒙表示，目前公司的4G、計算類和Wi-Fi產品已獲得供貨許可，公司有望在上述業務領域與華為進行業務往來。

【華為風暴】高通證實已獲得向華為供貨4G芯片許可

【09︰00】內地綫上旅遊平台攜程Trip.com （美：TCOM）公布第三季業績，攜程收入按季增長73%至55億元人民幣，按年則下跌48%，歸屬於集團股東淨利潤達16億元人民幣，為新冠肺炎疫情爆發以來首季度錄得盈利。攜程股價盤後升2.2%，報35.15美元。

【美股焦點】攜程第三季淨利潤16億元人民幣　新冠肺炎疫情以來首錄盈利

【07︰45】平保  （02318）  旗下陸金所（美：LU）公布第三季業績，陸金所收入按年升10.5%至130.76億元人民幣，淨利潤按年下跌36.8%至21.57億元人民幣。陸金所股價盤後跌逾8%。

【陸金所業績】陸金所第三季凈利潤按年跌近37%　股價盤後跌逾8%

【07︰30】Tesla（美：TSLA；特斯拉）行政總裁馬斯克周二發給員工的電郵中警告，投資者對公司未來盈利非常有期望，但如果不控制成本，股票將被壓碎。

【Tesla股價】Tesla再撲600美元　馬斯克警告嚴控成本　否則變被槌擊的梳乎厘蛋糕（不斷更新）

【火星旅行】馬斯克：極有信心2026年可載人上火星　承認SpaceX發展不如Tesla般快

道指升185點港股ADR升18點　紐約期金升逾2%

 

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12月1日（二）市況

市場消息指，美國參議院兩黨小組，將公布規模9080億美元的經濟刺激計劃，道指抽升逾400點。不過，白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）稱，周二早些時候公布的兩黨刺激方案，並不屬於白宮和國會領袖圍繞紓困方案進行的談判。共和黨領袖麥康奈爾亦拒絕計劃建議。道指收市僅升185點，收報29823點。但美滙指數仍跌至91.19。

大市氣氛向好，美股收復昨日失地，道指高開逾300點，疫苗股繼續熱炒。現貨金價大幅反彈，重上1800美元關。聯儲局計劃最遲2023年6月底前淘汰LIBOR，美國11月ISM製造業指數為57.5，遜預期。

  收報 變幅
道指 29,823.92 +0.6%
標指 3,662.45 +1.1%
納指 12,355.11 +1.3%
ZOOM 406.31 -15.1%
Palantir 25.68 -5.3%
TESLA 584.76 +3.0%
Nikola 17.37 -14.9%
蘋果 122.72 +3.1%
Moderna 141.01 -7.7%
輝瑞 39.40 +2.8%

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【美股掘金】雅樂科技單日颷42%　中東語音軟件龍頭潛力何在？

【Zoom業績】Zoom預計收入增長或放慢　股價盤後挫半成

【中資電動車】高盛目標價倍數增加、11月交付量報喜　小鵬理想蔚來盤前反彈4%至12%

即市走勢：

【05︰00】道指收報29823點，升185點，標指升1.1%，收報3662點，納指升1.3%，收報12355點。

【23︰40】道指升362點，報30001點；標指升1.17%，報3664點；納指升0.68%，報12281點。

【23︰11】納指創新高，曾見12345點，現升135點，報12334點。

【23︰06】道指升408點，重上3萬關口，報30046點。

【22︰31】美股開市，道指升304點，報29943點；標指升1%；納指升0.83%。現貨金價每安士報1809美元。

【21︰51】道指期貨升311點，報29940點。

【19︰31】道指期貨升347點，報29976點；標指期貨升1.13%；納指期貨升0.9%。

【17：36】美國衛生與公共服務部長阿扎（Alex Azar）表示，美國人或在聖誕節前開始接種新冠疫苗。

【17︰30】道指期貨升319點，報29948點；標指期貨升1%；納指期貨升0.74%。

【16：19】道指期貨升224點，報29853點；標指期貨升26點，報3649點；納指期貨升80點或近0.7%，報12357點。

【15：45】美國聯儲局表示，環球銀行用作短期借款基準的利率將被逐步淘汰，並最終在2023年6月之前取代。

LIBOR將於2021年底停用　美聯儲：LIBOR最遲2023年6月底前被淘汰（第二版）

【13：00】內地媒體報道，小鵬汽車（美：XPEV）單月總交付量達到4224輛，按年增長342%，創今年新高。

【美股焦點】小鵬汽車上月交付量4224輛同比增近3.5倍　創今年新高

【12：50】《華爾街日報》引述消息人士稱，社交媒體巨頭Facebook（美：FB）接近完成收購初創企業即時聊天軟件商Kustomer。

【美股焦點】Facebook擬78億收購初創聊天軟件商Kustomer

【12：14】道指期貨升253點，報29882點；標指期貨升32點，報3655點；納指期貨升105點或近0.9%，報12382點。

【11：25】標普道瓊斯指數公司公布，Tesla（美：TSLA）將於12月21日一次過納入標普500指數，而不會分兩次納入，意味華爾街交易員將要處理數巨額被動投資基金換馬的交易。Tesla盤後升4%。

【美股焦點】Tesla將一次過納入標普500指數　料帶動逾千億美元交易活動

【11：00】視像會議軟件供應商Zoom（美：ZM）季績雖勝預期，惟投資者對Zoom收入增長可能放緩感到失望，Zoom股價盤後挫半成，報454.05美元。

【Zoom業績】Zoom預計收入增長或放慢　股價盤後挫半成

【10：50】拜登表示將提名聯儲局前主席耶倫，擔任他的財政部長。若獲得確認，耶倫將成為擔任該職務的第一位女性。

【美國經濟】拜登提名耶倫出任財長　耶倫：要恢復美國人的夢想

道指跌271點　港股ADR跌235點

 

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11月30日（一）市況

美股收市偏軟，道指跌271點或0.9%，收報29638點，標指及納指收市跌0.5%及0.1%。在未有重大利淡消息下，股市偏軟，反映投資者審慎心態，疫苗繼續傳好消息，Moderna申請緊急使用授權，股價大升。蘋果股價逆市升2.1%。

  收報 變幅
道指 29,638.64 -0.9%
標指 3,621.63 -0.5%
納指 12,198.74 -0.1%
Palantir 27.05 -2.2%
TESLA 567.60 -3.1%
Nikola 20.41 -26.9%
AMD 92.66 +6.3%
Moderna 152.74 +20.2%
輝瑞 38.31 +2.9%

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Tesla股價大震　股價一度突破600美元後倒跌（不斷更新）

【新冠疫苗】Moderna疫苗有效率高達94.1%　今向美、歐盟申請疫苗緊急授權

Facebook擬78億收購初創聊天軟件商Kustomer

【Cyber Monday 2020】網購額有望達990億元 刷新美國紀錄

【美國經濟】美10月待完成二手樓銷售指數 意外跌1.1%

比特幣一度升穿19800美元 創紀錄新高

即市走勢：

【05：00】道指跌271點，收報29638點，標指跌0.5%，收報3621點，納指跌0.1%，收報12198點。

【02：50】道指急跌330點，現報29579點；納指跌29點或0.2%，早股曾大跌178點或1.5%， 至低見12027點；標指跌25點，報3613點。Tesla高位曾瀉逾5.3%後回順， 跌勢大幅收窄至0.5%。

通用汽車（GM）與電動卡車製造商Nikola，重訂電池生產業務的協議，根據新協議，GM放棄入股Nikola。Nikola股價曾急挫逾27%，至20.26美元；通用汽車股價最多跌逾3%，兩股跌幅暫收窄至24%和1.9%。

【23：42】道指急跌逾400點，現報29509點；納指跌137點或1.1%；標指跌39點，報3599點。Tesla倒跌逾2%。

【22：39】道指跌282點

【22：36】道指跌逾200點，現跌262點，報29645點。

【22：35】美國當選總統拜登任命美聯儲前主席耶倫為財政部長。

【22：33】Moderna高開逾1成，現升16%，報149美元，股價創新高。BioNTech升5%。

【22：30】美股開市， 道指低開136點，報29774點，納指高開20點，報12226點，標指低開6點，報3631點。

【22：29】美聯儲將多個緊急貸款計劃延長至2021年3月31日。

【22：07】美國聯儲局表示，將於2021年底停止使用LIBOR，而現時銀行便用LIBOR的合約應在2023年6月30日前完成。

【21：49】道指期貨跌164點，納指期貨升0.1%。

【20：30】道指期貨跌129點，納指期貨升0.2%。

【20：25】Moderna盤前升10%。疫苗企業Moderna將在美國和歐洲申請新冠疫苗使用批准；最新數據顯示，新冠疫苗有效性為94.1%；預計美國食品藥品監督管理局（FDA）將於12月17日就Moderna新冠疫苗召開諮詢會議。自11月16日的新冠疫苗三期試驗以來，沒有發現新的嚴重安全問題。預計今年將有2000萬劑新冠疫苗在美國上市，在獲得授權後不久就可以開始發貨。新冠疫苗在不同年齡、種族和族裔以及性別人口統計數據中效果一致。

【19：07】意大利反壟斷機構表示，蘋果公司（美：AAPL）販售iPhone的商業手法具「誤導性」，已對蘋果罰款1000萬歐元。監管當局指，蘋果的廣告聲稱多款iPhone具防水功能，但沒有清楚說明只在特定情況下才具防水效果，屬欺騙客戶的銷售手法。道指期貨跌220點，29654點；納指跌6點。

【19：07】疫苗股盤前造好，Moderna（MRNA）升8.5%，報137.85美元，BioNTech（BNTX）升3.4%，報113.67美元，輝瑞（PFE）升1.7%，報37.86美元。

【19：01】道指期貨跌160點，納期微升4點，標期跌12點。

【18：00】市場擔心，即使疫苗面世，但經濟要重回正軌仍要一段時間。道指期貨跌174點，報29700點；標指期貨跌14點；納指期貨跌不足1點，報12256點。

【16：24】道指期貨跌240點，報29634點；標指期貨跌22點，報3614點；納指期貨跌26點或0.2%，報12231點。

【13：45】路透報道，中國工業和信息化部其網站上發布的文件指，Tesla（美：TSLA）已獲准在中國開始銷售其上海生產的Model Y運動型多功能車（SUV）。

【Tesla】中國批准Tesla銷售滬製Model Y

【12：23】道指期貨跌171點，報29702點；標指期貨跌15點，報3621點；納指期貨跌1點，報12255點。

【11：50】華爾街日報引述消息人士報道，標普全球（S&P Global Inc， 美：SPGI）正以約440億美元洽購IHS Markit Ltd（美：INFO）。

【美股焦點】標普全球據報以440億美元洽購IHS Markit

【10：00】路透引述文件及消息報道，特朗普政府準備將中芯國際  （00981）  和中海油集團（CNOOC）列為中國軍方擁有或控制的公司的黑名單，以禁止美國企業或個人投資 。

【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油挫1成

【09：20】英國政府周一宣布，自2021年9月起，禁止英國電訊商安裝新的華為5G設備。英國政府此前已命英國電訊商須在2027年全數移除已安裝的華為5G設備。

【華為禁令】英國明年9月起 禁電訊商安裝新華為5G設備

道指上周五升37點　港股ADR升62點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 蘋果（Apple，美：AAPL）

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