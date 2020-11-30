【美國大選】拜登公布通訊團隊高層人選 成員全為女性

▲ 拜登公布白宮通訊團隊的高級成員人選，為首次由全女班組成白宮高級通訊團隊。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登正積極籌組内閣，更公布白宮通訊團隊的高級成員人選。拜登過渡團隊中的多名親信，都獲任命為白宮通訊團隊成員，更是首次由全女班組成白宮高級通訊團隊。

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拜登（Joe Biden）周日（29日）公布通訊團隊人選，多個重要職位人選都備受關注。其中奧巴馬政府時期的國務院發言人普薩基（Jen Psaki），獲任命為白宮發言人。拜登的副競選經理兼發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield），就出任白宮通訊總監。

姓名 目前職位 白宮通訊團隊職位 托巴爾(Pili Tobar) 拜登競選通訊總監 副通訊總監 讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre） 賀錦麗的競選幕僚長 首席副新聞發言人 桑德斯（ Symone Sanders） 拜登競選高級顧問 副總統高級顧問及首席發言人 艾蒂安（Ashley Etienne） 拜登競選高級顧問 副總統通訊總監 亞歷山大（Elizabeth Alexander） 拜登競選高級顧問 第一夫人通訊總監

拜登於聲明中表示，他委任了首個完全由女性組成的白宮高級通訊團隊，形容成員都是合乎資歷、經驗豐富的通訊人員，相信可為其工作帶來多元化觀點，及共同努力建設更好的國家。

責任編輯：鄭錦玲