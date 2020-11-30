疫下「童」「悅」讀 煤氣公司呈獻《煤氣Towngas x 菜姨姨『悅』讀之旅》動畫

本港近日不但受新冠肺炎疫情衝擊，更同時受上呼吸道感染影響，政府昨天宣布本周三(十二月二日)至年底暫停全港幼稚園及中小學面授課堂及校內活動。十歲以下的學童整天待在家中，可以如何幫助他們善用時間，停課不停學，成為許多家長十分關心的事。

有見及此，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）剛與親子共讀專家菜姨姨攜手推出原創動畫系列：《煤氣Towngas x 菜姨姨『悅』讀之旅》，供老師、家長和學生免費上網觀看，旨在為公眾提供更多內容正面和積極的網上學習資源，方便大眾在任何時間選看，並與學童討論，進一步加深學童的印象和瞭解。

整套動畫系列合共有四集，內容圍繞日常生活中不同的環保主題和三代共融，藉此推廣親子共讀，以及向下一代傳遞環保生活每一天的信息。

煤氣公司企業事務總經理楊松坤先生表示：「煤氣公司推出原創動畫系列《煤氣Towngas x 菜姨姨『悅』讀之旅》，希望以生動有趣的方式教授環保知識，培養小朋友對閱讀的興趣，並分享親子共讀的竅門，適合家長和學生在疫情下留在家中一同觀看及學習。」

首集動畫「燃起閱讀之火」，故事圍繞可愛的主角蕃薯仔在學校遇上聰明伶俐的小菜菜，從後者身上體會到閱讀的樂趣，同時認識「轉廢為寶」的概念。

第二集動畫「三代共融讀書樂」講述小菜菜的媽媽與蕃薯仔一家分享親子共讀的温馨點滴。

第三集動畫「悅讀閱讀越環保」則介紹蕃薯仔在生活上如何實踐環保理念，例如利用舊布料製作環保袋、不浪費食物及減少使用即棄餐具等。

第四集「成為環保小先鋒」圍繞小菜菜和蕃薯仔在學校裏成立環保小先鋒故事兵團，推動同學喜愛閱讀之餘，也分享「轉廢為寶」及低碳生活的貼士。

老師及家長在疫情期間，可以透過《煤氣Towngas x 菜姨姨『悅』讀之旅》動畫（網址：https://www.towngas.com/tc/Media-Resources/Videos）作為親子閱讀材料，與孩子一邊分享故事，一邊學習環保知識，齊來進入親子「悅」讀旅程，做個環保小先鋒！

掃描二維碼亦可觀看《煤氣Towngas x 菜姨姨『悅』讀之旅》動畫。

上述《煤氣Towngas x 菜姨姨『悅』讀之旅》動畫的圖片可於以下網址下載。https://drive.google.com/drive/folders/1zk4p5NSr9SgktgvECi6Fgq2hgIG7_9Pu?usp=sharing

（資料由客戶提供）