【施政報告2020】羅致光：無意推新一輪保就業　爭明年初推灣區青年就業計劃

▲ 勞工及福利局局長羅致光表明，暫時不會考慮推出新一輪保就業計劃。（資料圖片）

新一份施政報告上周出爐，支持疫後經濟復蘇是主要政策方向之一。對於第四波疫情爆發，政府會否再推保就業計劃，勞工及福利局局長羅致光表明，暫時不會考慮推出新一輪保就業計劃，但就會改善綜援計劃，為失業人士提供短期的過渡支援。

羅致光出席電台節目時表示，有僱員在今次經濟重經中轉行，當局現時會著脤於加強再培訓及就業配對，同時會研究向失業人士提供短期支援。

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此外，港府在施政報告中提出「大灣區青年就業計劃」，推動香港青年到大灣區就業，並提出月薪至少1.8萬元，合資格可取得每人每月1萬元資助。

羅致光指，期望計劃明年第一季可以推出，但仍然細節需解決，他又指基於中港薪酬有一定差距，遂由港府出資資助企業聘用香港青年，他又不擔心參與計劃的青年不會回流到香港。

此外，正研究擴展至60歲人士的「2元乘車優惠計劃」，他指已開始做準備工作，並關注被濫用的問題，考慮停售長者八達通，會先安排60歲至64歲人士更換個人八達通，料需時數月。

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編輯：趙穎妍