  • 21°C
香港時間 : 20201130日 (一) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】BNP：亞洲區價值股可跑贏大市　避開價值陷阱 薦21隻港股

股樓投資 17:00 2020/11/30

分享：

法巴BNP發表報告指出，隨著新冠疫苗研發不斷傳出好消息，投資者目光開始轉向價值股（Value Stocks），相信未來隨著經濟增長加速，價值股會跑贏大市。但該行同時提醒投資者，在選股時要避開價值陷阱（Value Trap）如電訊服務及中資銀行股，並推薦21隻港股價值股。

報告指出，在揀選亞洲區價值股時，有幾個準則，包括估值較歷史平均值吸引、強勁資產負債表、公司規模及股票流動性以及基本因素良好。

BNP精選21隻價值型港股：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

BNP指出，以2022年預測PE作為揀股原則之一，以反映經濟重回正常在2022年，而不是2021年。入選價值股2022年PE低於過去5年至10年的平均值；需要最少3年交易歷史，最終挑選出35隻亞太區價值股，當中21隻為本港上市，板塊涵蓋能源、半導體及電子儀器、原材料、消費必需品（食品）、非必需品（汽車、酒店、教育）及資訊科技服務。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

該行特別強調，在挑選價值股時，剔除了傳統增長股及新冠肺炎受惠股，如互聯網、電子商務、醫療保健、社交媒體及網絡遊戲板塊。

此外，報告提醒投資者，要小心價值陷阱包括電訊服務及中資銀行股，指電訊服務板塊在亞洲區是長期價值陷阱，這些公司大部份是國營企業，受到收費規管或以高價競投電訊頻譜。

至於中資銀行股，該行認為估值長期受壓，主要因為監管壓力令銀行息差長期處於低水平，同時要面對吸納呆壞帳之負擔。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

法國巴黎銀行 受惠股 亞太 亞洲 股票 經濟 大行報告 香港股票

上一篇文章

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人　食肆晚上10時後禁堂食　最新防疫措施一覽

下一篇文章

【港交所388】大摩看好港股交易量趨升 籲增持港交所料可見4字頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）