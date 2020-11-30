【大行報告】BNP：亞洲區價值股可跑贏大市　避開價值陷阱 薦21隻港股

法巴BNP發表報告指出，隨著新冠疫苗研發不斷傳出好消息，投資者目光開始轉向價值股（Value Stocks），相信未來隨著經濟增長加速，價值股會跑贏大市。但該行同時提醒投資者，在選股時要避開價值陷阱（Value Trap）如電訊服務及中資銀行股，並推薦21隻港股價值股。

報告指出，在揀選亞洲區價值股時，有幾個準則，包括估值較歷史平均值吸引、強勁資產負債表、公司規模及股票流動性以及基本因素良好。

BNP精選21隻價值型港股：

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BNP指出，以2022年預測PE作為揀股原則之一，以反映經濟重回正常在2022年，而不是2021年。入選價值股2022年PE低於過去5年至10年的平均值；需要最少3年交易歷史，最終挑選出35隻亞太區價值股，當中21隻為本港上市，板塊涵蓋能源、半導體及電子儀器、原材料、消費必需品（食品）、非必需品（汽車、酒店、教育）及資訊科技服務。

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該行特別強調，在挑選價值股時，剔除了傳統增長股及新冠肺炎受惠股，如互聯網、電子商務、醫療保健、社交媒體及網絡遊戲板塊。

此外，報告提醒投資者，要小心價值陷阱包括電訊服務及中資銀行股，指電訊服務板塊在亞洲區是長期價值陷阱，這些公司大部份是國營企業，受到收費規管或以高價競投電訊頻譜。

至於中資銀行股，該行認為估值長期受壓，主要因為監管壓力令銀行息差長期處於低水平，同時要面對吸納呆壞帳之負擔。

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記者：李兆明