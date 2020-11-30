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[騰訊 700] 工信部點名App整改存問題 騰訊阿里中午齊跌

股樓投資 13:08 2020/11/30

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內地媒體報道，工信部官員日前在北京召開全國App(應用程式 )個人信息保護監管會時表示，發現騰訊(00700),阿里巴巴(09988)等多間企業App存在整改問題。科技股今日個別發展。中午騰訊跌1.1%,阿里跌3.4% 網易(09999)升0.3%,小米(01810)升2.9%。

【內銀股】中國利率或見底 工行最多升近7%  詳情請看 [下一頁]

【滙豐控股5】傳滙豐撤出美國零售銀行業務 集中發展亞洲市場  詳情請看[下一頁]

工信部表示，針對大企業的App進行全覆蓋檢測後，發現不少存在思想漠視、僥倖心理及技術對抗三類問題。其中對阿里巴巴的40多款、字節跳動30多款，騰訊30多款、百度（美：BIDU）20多款、網易10多款和小米10多款用戶下載量大、使用率高的App進行重點檢測，發現存在上述三類問題。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 經濟

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