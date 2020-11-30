【聖誕節】海港城加推網上聖誕活動　安在家中睇燈飾、見聖誕老人

本地疫情反彈，爆發第四波，商場的聖誕活動亦要因而變招。海港城都特別準備了不同的線上活動，即使未能外出欣賞聖誕裝飾，亦可感受聖誕氣氛。

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今年海港城除了早前已開幕的「巨型聖誕熊仔玩具店」及「聖誕燈飾花園」等四大打卡位外，商場亦有邀請荷蘭藝術家Eva Cremers設計場內的聖誕佈置，額外帶來兩個不能錯過的打卡位。

即使未能到現場欣賞，由即日起，市民和海外朋友可於網上欣賞聖誕裝置及「實景節日布置虛擬打卡」，大會預設了12個聖誕場景作背景供選擇，當中更有聖誕老人現身之場景。其後，大家更可參與聖誕老人網上會面，詳情將於海港城網站公佈。

▲ 可於網上欣賞聖誕裝置及「實景節日布置虛擬打卡」

精選小朋友音樂表演 於戶外大屏幕播放

海港城今年亦改變聖誕音樂表演模式，現招募3至12歲的小朋友們拍攝聖誕歌唱表演。海港城會精選部份表演片段於商場內的屏幕及戶外大屏幕播放；更會上載於商場的社交媒體平台。由即日起至12月20日，只要捐款50元予「香港血癌基金」，便可遞交個人或組合的聖誕歌熱唱短片。

除了聖誕表演外，小朋友由12月2日起只要登入活動網站，就可以為Eva創作的「怪獸朋友」重新填色，即可於網上實時看見他們由2D平面變成3D立體造型，與其他「怪獸朋友」互動。

▲ 填色後，「怪獸朋友」將會由2D平面變成3D立體造型

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責任編輯：葉泳珊