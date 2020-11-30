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【美國大選】巴西總統未承認拜登當選 稱或有選舉欺詐

環球政治 11:58 2020/11/30

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巴西總統博索納羅表示，仍要再等一段短時間才決定是否承認拜登當選。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登正積極籌組内閣班子，美國總統特朗普則仍未認輸。向來與特朗普交好的巴西總統博索納羅表示，仍要再等一段短時間才決定是否承認拜登當選，聲稱美國大選存在選舉欺詐行為。

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博索納羅周日（29日）於里約熱內盧舉行的地方選舉中投票後，稱美國大選結果或遭操縱：

我有消息來源，他們說（美國大選）存在很多欺詐行為，我不知道這是否足以改變選舉結果。

（I have sources and they said there was a lot of fraud. Whether it was enough to change the result, I don’t know.）

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當博索納羅被問到會否承認拜登，他表示自己要再等候一段短時間（wait a little bit longer），來確認究竟是否拜登於美國大選中勝出。

多間主流傳媒推算，拜登於美國大選穩奪306票，領先特朗普（Donald Trump）的232票，已超過美國大選的勝選門檻270張選舉人票。但博索納羅與墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）均仍未承認拜登當選。

責任編輯：鄭錦玲

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