【美國大選】巴西總統未承認拜登當選 稱或有選舉欺詐

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨的拜登正積極籌組内閣班子,美國總統特朗普則仍未認輸。向來與特朗普交好的巴西總統博索納羅表示,仍要再等一段短時間才決定是否承認拜登當選,聲稱美國大選存在選舉欺詐行為。

博索納羅周日(29日)於里約熱內盧舉行的地方選舉中投票後,稱美國大選結果或遭操縱:

我有消息來源,他們說(美國大選)存在很多欺詐行為,我不知道這是否足以改變選舉結果。

(I have sources and they said there was a lot of fraud. Whether it was enough to change the result, I don’t know.)