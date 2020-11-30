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【康宏風波】涉串謀詐騙曹貴子及兩前高層脫罪　官指證據不足證明協議隱瞞董事會

股市 20:09 2020/11/30

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曹貴子等涉串謀欺詐聯交所，法庭裁定罪名不成立。

佳兆業  （01638）  太子爺郭曉群、與台灣富邦的康宏環球  （01019） 爆發爭奪戰，康宏前高層的官司續有新發展。康宏前執行董事曹貴子（57歲）及兩名前高層陳麗兒（48歲）及陳毅凱（52歲），涉串謀對康宏董事局隱瞞收購信盈國際屬關聯交易，3人否認串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述2罪，經審訊後，今（30日）於區域法院被裁定2項罪名不成立，並將訟費爭議押後至12月7日處理。

法官指，曹貴子在康宏的角色對於董事成員及高層並非秘密，而曹貴子持股信盈國際亦可見於公開紀錄，3名被告沒有理由協議隱瞞人盡皆知的事，如有協議，參與者應該是董事會所有知情董事，裁定證據不足以證實3名被告有協議隱瞞董事會。

串謀詐騙罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。

曹貴子於2016年之前已持有康宏的可觀股權

法官裁決時指，首被告曹貴子於2016年之前已透過其他公司持有康宏的可觀股權，即使其後台灣蔡氏家族加入康宏，曹貴子的「一言堂」管治方式亦沒有太大改變，而曹貴子在集團發展、調動高層、資金調動等均有明顯影響力，控方證人證供亦顯示出康宏的運作模式與獨資經營沒有大分別，而曹貴子掌握實際運作權。

法官續指，控方指曹貴子在公司註冊處紀錄上並非康宏董事，但案發時曹的地位等同董事，而信盈國際由曹擁有股權，所以康宏收購信盈國際一事屬於關連交易，而這違反了上市規則。

案情指，曹貴子、陳麗兒及陳凱毅在上述期間，動用康宏財務超過8,900萬元收購信盈國際，卻隱瞞曹貴子實際持信盈國際55%股份的信息，或沒有披露屬關連交易，曹貴子在這次收購實際獲得5,706萬元。另外，他們亦被控意圖就康宏環球的事務欺瞞該公司的成員，贊成發表2016年年報，而他們知悉該年報中有要項陳述上是誤導、虛假或欺騙的。

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編輯：趙穎妍、王仁昌

香港股票 康宏環球（01019） 曹貴子 收購 台灣 富邦銀行
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