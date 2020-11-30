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【康宏風波】康宏前執董曹貴子串謀詐騙及虛假陳述　罪名不成立

股市 11:23 2020/11/30

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曹貴子等涉串謀欺詐聯交所，法庭裁定罪名不成立。（資料圖片）

佳兆業  （01638）  太子爺郭曉群、與台灣富邦的康宏環球  （01019） 爆發爭奪戰，康宏前高層的官司續有新發展。康宏前執行董事曹貴子及兩名前高層陳麗兒及陳毅凱，被控一項串謀詐騙及一項公司董事作出虛假陳述罪，3人早上在區域法院被裁定罪名不成立。

現年55歲的曹貴子，與時任康宏首席財務總監陳麗兒（46歲），以及時任董事陳毅凱（51歲），涉嫌在2016年4月至2017年12月期間，串謀詐騙聯交所、董事局及股東等，被控串謀詐騙和作出虛假陳述，法院今早裁定3人兩項罪名不成立。

案情指，曹貴子、陳麗兒及陳凱毅在上述期間，動用康宏財務超過8,900萬元收購信盈國際，卻隱瞞曹貴子實際持信盈國際55%股份的信息，或沒有披露屬關連交易，曹貴子在這次收購實際獲得5,706萬元。

另外，他們亦被控意圖就康宏環球的事務欺瞞該公司的成員，贊成發表2016年年報，而他們知悉該年報中有要項陳述上是誤導、虛假或欺騙的。

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編輯：趙穎妍

香港股票 康宏環球（01019） 曹貴子 收購 台灣 富邦銀行
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