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【第四波疫情】「跳舞群組」超級傳播 10天內累計染疫人數增48倍

環球政經 11:34 2020/11/30

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歌舞群組相關確診人數正不斷擴大，由爆出Starligth Dance Club染疫群組10天內，染疫人數翻了近48倍。部份確診者發病前後到過其他舞場、健身室及食肆等，令傳播快速擴散。現時「跳舞群組」為疫情以來最大染疫群組，至29日人數累計達 479人。

【第四波疫情】九巴車長確診 駕駛過呢6條路線 你有冇坐過？【下一頁

【第四波疫情】全港26所學校有師生家長確診 教育局宣布周三起停課【下一頁

 

過去10天「跳舞群組」染疫人數變化：

11月20日  爆出Startlight Dance Club染疫群組，10人確診

11月21日「跳舞群組」相關染疫人數累計30人

月22日 「跳舞群組」相關染疫人數累計80人

11月23日「跳舞群組」相關染疫人數累計132人

11月26日 「跳舞群組」相關染疫人數累計311人

11月29日  「跳舞群組」相關染疫人數累計479人

 

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撰文 :鄭靜珊

 

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