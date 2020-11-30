【第四波疫情】「跳舞群組」超級傳播 10天內累計染疫人數增48倍

歌舞群組相關確診人數正不斷擴大，由爆出Starligth Dance Club染疫群組10天內，染疫人數翻了近48倍。部份確診者發病前後到過其他舞場、健身室及食肆等，令傳播快速擴散。現時「跳舞群組」為疫情以來最大染疫群組，至29日人數累計達 479人。

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過去10天「跳舞群組」染疫人數變化：

11月20日 爆出Startlight Dance Club染疫群組，10人確診

11月21日「跳舞群組」相關染疫人數累計30人

月22日 「跳舞群組」相關染疫人數累計80人

11月23日「跳舞群組」相關染疫人數累計132人

11月26日 「跳舞群組」相關染疫人數累計311人

11月29日 「跳舞群組」相關染疫人數累計479人

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撰文 :鄭靜珊