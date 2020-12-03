【新股IPO】和鉑醫藥2142招股　孖展暫錄58億超購31倍、一手入場費13050元（不斷更新）

▲ 和鉑醫藥IPO正在招股，預期12月10日掛牌。

內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 正在招股。綜合多間券商數據，和鉑醫藥截至周四（3日）下午16時38分，和鉑醫藥孖展錄得58.49億元，超額認購31.75倍，當中，富途證券借出13.5億元，華泰借出10億元、輝立借出10億元。

和鉑醫藥計劃發售約1.38億股，集資最多17.85億元，招股價介乎11.7元至12.92元，一手（1000 ）股入場費13050元。公司於周一（11月30日）至周四招股（12月3日），並於12月10日掛牌。摩根士丹利、美銀、及中信證券為聯席保薦人。

截至今年上半年，集團虧損錄4831萬元（美元，下同），去年同期虧損錄3752萬元；上半年收入由55.6萬元增至6070萬元。集團預期，今年年底淨虧損將增加，主要因繼續臨床開發候選藥物而產生重大開支。

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編輯﹕賴奕羚