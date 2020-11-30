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香港新一波新冠肺炎疫情影響零售店舖租賃

宏觀解讀 11:07 2020/11/30

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香港出現新一波新冠肺炎疫情，這可能會阻礙旅遊區中零售店舖租賃的復甦。日前與新加坡達成的「旅遊氣泡」協議亦因會疫情加劇而延遲推出，表明旅遊業可能需要更長的時間才能恢復正常。我們認為奢侈品零售店舖租金可能會進一步下跌，直到疫苗能夠廣泛供應，以帶來由中國內地而來的遊客。

新冠肺炎病例激增，購物區人流量或下降

由於新冠肺炎病例激增，香港主要購物區的人流量或會大幅減少。我們留意到香港近日新增的病例數目大幅增加，這可能會引致政府再次推出多種措施以遏制疫情擴散。另外，香港及新加坡日前所達成的「旅遊氣泡」協議原於11月22日推出，但現時決定推遲兩個星期。這將會進一步拖慢購物區人流量的復甦。

由於本地傳播病例迅速增加，源頭不明的病例上升或會促使政府重新推出防疫措施以遏制疫情。如果政府要求大多數公務員在家中工作，而大型公司也會效仿，這令購物區的人流量進一步下跌。

若政府需要加強抗疫措施，在最壞的情況下，政府將會重推之前由下午六時至凌晨五時的用餐禁令。這可能會抑制大型購物中心的人流量，電影院和溜冰場等其他娛樂場所會受到影響。若在聖誕節假期期間，這種限制仍然存在的情況下，將會對零售業再次造成打擊。

零售商戶節省成本，尋求進一步的租金減免

受疫情影響，我們認為香港珠寶商於下半年的店舖租金和工資下降幅度將會較上半年更大。疫情為經濟前景和旅遊業帶來的不確定性增加，促使一些香港珠寶商關閉其香港和澳門的門店，亦推行成本削減措施，例如以較低的租金水平續約及減少員工工作時間。

此外，新一波疫情可能促使零售商戶向業主尋求進一步的租金減免。對於高檔香港購物中心的業主而言，由於疫情的不確定性會減低他們的在租金上的議價能力，我們認為租金收入在2021年下半年前應該不會出現顯著反彈。 

撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

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