【恒大汽車】恒大公布首款電動車　新車「顏值」不輸Tesla

▲ 恒大公布首款電動車實體圖，外形不輸Tesla。

恒大汽車 （00708） 發布一組電動車新車實體圖，疑似是回應國家發改委早前點明要求詳細報告恒大 （03333） 在各地的電動車投資和建設項目的真實情況。據內地汽車之家（美：ATHM）文章分析指，恒大汽車是次公布新車型為恒大恒馳1，從圖中多個細節來看，該車並非為量產車的狀態，造型相當有個性，顏值不輸特斯拉Tesla（美：TSLA），據悉新車 軸距達到3150mm，意味將遠遠超過特斯拉 Tesla Model S， 但大前提為能夠真正量產。

恒大首款電動車新車圖

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受惠消息，恒大汽車早段飆升6.25%，最新報價23.8元，成交2.18億元。

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恒大汽車電動車明年量產？詳情【下一頁】

恒大汽車於11月初正式發布新車恒馳的雄獅造型車標，並公布6款純電動車預告圖，包括 中大型轎車、中型轎車、中大型SUV、7座MPV、緊湊型SUV以及緊湊型跨界SUV。

根據恒大汽車最新披露的實車圖分析， 中大型豪華D級車， 從後視鏡等細節來看，該車目前尚未量產車。不排除最初量產版本除了後視鏡會更換為符合法規的常規物理鏡片造型之外，其餘部分會保持現有的造型設計。

新車的前臉採用了目前電動車流行的無中網造型，整個前臉很光滑，大燈使用了矩陣式的光源，中間還有貫穿式的燈帶，前機蓋採用了和車身不同的黑色塗裝，視覺效果十分有個性，外觀「顏值」不輸特斯拉。

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