【中海油883】 傳中海油及中芯等4公司 或被華府列入黑名單

再傳美國總統特朗普計劃將中芯國際（00981）和中國海洋石油（00883）等4間公司列入「與軍事活動有聯繫」的企業清單。

消息傳出後，中海油跌逾一成，現價報8.47元，成交額達11.2億元；而中芯今早曾急跌3%，後跌幅收窄，現微跌0.2%至22.2元，成交9.8億元。另一石油股中海油田服務（02883）今日亦急跌11.7%，報6.1元，成交2.5億。

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外媒引述消息人士指，美方有意制裁的另外兩間公司分別是中國建設科技集團及中國國際工程諮詢公司。對此，美國國防部尚未回應。

11月初，特朗普曾簽署行政命令，禁止美國資金投資被認為是中國軍方擁有或控制的企業，該禁令於明年1月11日生效；而現有的投資亦需在明年11月之前解除。



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