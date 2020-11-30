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【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

股市 10:48 2020/11/30

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【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團暫緩上市，市場關注螞蟻集團何時能捲土重來。彭博引述監管人士報道，隨著中國著力對金融科技行業的監管進行改革，螞蟻集團明年重啟上市計畫的希望愈來愈渺茫。

螞蟻集團業務

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報道引述知情監管人士指，螞蟻集團尚處於評估所需進行的變動的初步階段，以滿足新的小貸管理辦法下監管機構的要求，要滿足新要求將帶來巨大的工作量，並且一些要求還沒有明確下來，螞蟻的上市計畫可能無法在2022年前完成。

螞蟻集團兩ABS融資合計規200億人幣【下一頁】

需向當局申請牌照

當局此前公布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）》意在遏制中國逾200家互聯網小貸公司資產規模快速擴張及槓桿攀升風險。彭博行業研究估算，螞蟻集團需要補充資本約120億美元（約936億港元）。螞蟻旗下兩家小貸公司--花唄和借唄要在全國範圍內開展業務，螞蟻還需重新向銀保監會提出申請。據知情人士透露，銀保監會將控制全國性運營網絡小貸公司的數量，並且幾乎不可能給螞蟻兩個牌照。

螞蟻也需要向央行申請金融控股牌照，因其業務橫跨兩個以上金融領域；監管機構尚未給出具體的指示，但已告知螞蟻需要遵守目前的監管規定並在金融控股公司的框架下運營。

消息人士指出，螞蟻目前在等待網絡小額貸款管理辦法的最終版本，也預計未來幾個月會有更多針對財富管理等金融科技行業的監管政策出台。IPO目前不是其首要任務。

相關文章：【螞蟻上市觸礁】平保陸金所成受害者　外電：成為頭號做空對象

【長和系】長和支付寶香港股權攤薄至四成 螞蟻獲得最終決策權

編輯：吳敏芳

香港股票 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻集團（06688） 螞蟻集團（滬：688688） 科技行業 金融 中國銀行保險監督管理委員會 IPO 阿里巴巴
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