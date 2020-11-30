【恒大汽車708】新能源車實車圖片面世 恒大汽車準備追落後？

恆大汽車 （00708） 首款新能源實車圖片，在內地汽車之家等網站發表，主角為定位中大型豪華D級車的「恆馳1」，帶動恒大汽車今日上午股價急升，最高曾見24.25元，升幅達到8.3%。

今年以來，在中國、歐洲等地區大力推動新能源汽車下，該板塊股價急彈，美國的特斯拉年初至今升幅已達到600%，即使是在美國上市不久的新能源車蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車，今年以來的升幅亦分別達到1243%、328.5%及243.3%，在香港上市的比亞迪股份 （01211） ，年初至今年升幅亦達到373.1%，而起步不久的恒大汽車，今年升幅「只有」207.6%。以市值計，特斯拉市值大約4.3萬億元、蔚來約5,667億元、比亞迪5,008億元、小鵬3,589億元、理想2,559.3億元，恒大汽車約2,100億元，可以說新能源車在全球股票市場都獲得青睞。

根據中國汽車工業協會報告顯示，今年10月新能源汽車表現突出，創下內地單月銷售記錄。10月份新能源汽車銷售16萬輛，按年增長104.5%，按季增長13.9%。不過，蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車只佔當中的11,787部，可以說新能源車更大程度是對前景的憧憬。



雖然現在恒大汽車未有電動車銷售，不過表明正同步研發14款新車型，技術性能全面對標特斯拉，在上海、廣州等地的製造基地，2025年前規劃總產量為每年100萬輛，2035年前規劃總產能為每年500萬輛，規模並不比其他同業遜色多少。

因此，恒大汽車有實車面世，估計資金未來將有一番炒作，即使短期內不期望它超越特斯拉的升幅或市值，估計短期內亦有望炒上，追貼其他同業的升幅。

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