【內銀股】中國利率或見底 工行最多升近7%

中國人行近日發表的第三季貨幣政策執行報告指，貸款利率上升了6個基點，意味中國利率或已經見底，利好一眾內銀股，今日內銀股股價再度炒上。

中金公司的報告預期，銀行股將迎接類似2016年至2018年的大行情，上升空間超過六成。中金指，第三季以來銀行資產質素明顯好轉，宏觀經濟反彈及利率上行都有利銀行股營運，今次股價反彈不是因為低估值而反彈，而是由於業績向好而上升。

多隻內銀股創1個月新高，建行 （00939） 一度升近4%至6.37元，農行 （01288） 最多升逾3%至3.12元，工行 （01398） 一度升逾7%至5.24元，中國銀行 （03988） 曾升近3%至2.87元。

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