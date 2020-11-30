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【第四波疫情】九巴車長確診 駕駛過呢6條路線 你有冇坐過？

環球政經 10:20 2020/11/30

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九巴車長確診，11月28日開始休假，在27日前過去14天（即11月13日至27日期間）曾駕駛過6條路線。該車長並無入員工休息室用膳，亦無跟同事一起用膳，九巴亦已安排清潔及消毒有關車站及車廠設施。

全港26所學校有師生家長確診 教育局宣布周三起停課 【下一頁

2成幼稚園學童未接種流感疫苗 醫教界促政府統籌採購 【下一頁

 

確診車長駕駛過以下6條巴士路線：

43X：耀安 - 荃灣西站

80M：穗禾苑 - 九龍塘站

85：火炭（山尾街） - 九龍城碼頭

85X：馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

286M：馬鞍山市中心 - 鑽石山站

289K：大學站 - 富安花園

 

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撰文 :鄭靜珊

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