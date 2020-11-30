【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油挫逾7%

▲ 【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方操控黑名單 中海油挫7%

路透引述文件及消息報道，特朗普政府準備將中芯國際 （00981） 和中海油集團（CNOOC）列為中國軍方擁有或控制的公司的黑名單，以禁止美國企業或個人投資 。

中海油 （00883） 現挫7%，最新報8.77元，中芯股價現跌1.1%，最新報22元。

路透本月較早前已報道，華府將合共追加多4間中企列入黑名單，令總數增至35間。消息指，除了中芯和中海油，「中國建築技術有限公司」（China Construction Technology Co Ltd）及「中國國際工程諮詢公司」（China International Engineering Consulting Corp） 亦為會被列入黑名單，暫未知當局何時會正式公布。美國國防部未予置評。

外電上周報道，特朗普趕在任期最後階段加推對華施壓措施，最新一波是擬把89間中國企業納入制裁名單。

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編輯：吳敏芳