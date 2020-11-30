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【中海油股價】中海油單日狂跌14%歷來第三最傷　傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油﹕暫未收到美國政府通知（第二版）

股市 18:25 2020/11/30

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路透引述文件及消息報道，特朗普政府準備將中芯國際（00981）和中海油集團（CNOOC）列為中國軍方擁有或控制的公司的黑名單。

中海油 （00883） 股價急瀉14%，歷來最三大跌幅，成交達32億元，中芯（00981）跌幅較少，僅跌2.7%，成交25.6億元，不過，中芯A股升0.5%，成交19.1億元人民幣。

中海油上市以來跌幅

日期 收市價(元) 跌幅
9/3/20 8.79 -17.2%
8/10/08 6.5 -14.3%
30/11/20 8.13 -14%

路透引述文件及消息報道，特朗普政府準備將中芯國際和中海油集團（CNOOC）列為中國軍方擁有或控制的公司的黑名單，以禁止美國企業或個人投資 。

中海油下午3點回應傳聞，指公司留意到路透社的報導，但目前未有收到美國有關政府機構的正式通知或任何決定。

路透本月較早前已報道，華府將合共追加多4間中企列入黑名單，令總數增至35間。消息指，除了中芯和中海油，「中國建築技術有限公司」（China Construction Technology Co Ltd）及「中國國際工程諮詢公司」（China International　Engineering Consulting Corp） 亦為會被列入黑名單，暫未知當局何時會正式公布。美國國防部未予置評。

外電上周報道，特朗普趕在任期最後階段加推對華施壓措施，最新一波是擬把89間中國企業納入制裁名單。

相關文章：【美國制裁】美國傳再列89間中國企業具軍方背景　「波音對手」中國商用飛機在列

【美國制裁】中移動、聯通、中交建、中車齊開腔：正評估遭美封殺影響　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）

編輯：吳敏芳

香港股票 中國海洋石油（00883） 特朗普 中芯國際（00981） 制裁 中國 美國 美國國防部
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