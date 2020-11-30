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【酒醉金迷@iM網欄】深秋的童話：葡萄園賞紅葉

名人薈萃 21:21 2020/11/30

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法國的秋天是數一數二的浪漫，最近一次從里昂到巴黎的火車旅程中，筆者驚覺以往平平無奇的景色，都因秋天的到來而變得更有詩意，漫山遍野盡是不同色調的金黃，黃昏時分天際淡紅或淡黃的的雲彩，令這畫面更為震撼。

麗柏酒莊內的高塔

然而，筆者沒想到，葡萄園的秋天與童話的美好更為接近。採收季節早已在初秋結束，在田間收割葡萄的熱鬧人群亦隨之而散去，此時藤蔓上只剩下被遺忘的單顆葡萄、有待被修剪的老枝丫及枯黃了的樹葉，近看帶點肅靜凋零，但登上麗柏酒莊的高塔後俯瞰四周，才發現整片葡萄園化身成一片溫柔平靜的黃金海洋，不禁驚歎以後要賞紅葉就多一個好去處了。

在塔上俯瞰的美景

良辰美景下，身旁的莊主Cyrille Grégoire娓娓道來葡萄園的故事：這邊種植的是美樂，那邊是品麗珠;  這裡都是上了年紀的老藤，那裡是新種植的年輕一輩... 即使他貴為莊主，亦不會將管理葡萄園的責任輕易假手於人，他解釋酒莊背負著家族的名聲，傳承的意義亦隱藏在設計精細的酒標當中。左下方正在打鐵的匠人正是他祖父的化身，當年一對巧手鑄做出實用的葡萄園設備，右下方的美麗女士正是他的母親，培養著他和他的一位兄弟。

麗柏酒莊2015年份紅葡萄酒酒標

筆者有幸與Cyrille 一同品嚐2015年的紅葡萄酒，他甫把葡萄酒打開，滿室立即充滿酒香，濃郁的黑櫻桃、李子與紫羅蘭和甘草的香氣相互交織，入口的酸度明快，單寧柔順綿密，展現出豐富的層次感和完美的平衡度，餘韻在口腔徘徊久久不去。筆者的這趟酒莊之行，無論是在視覺或味覺上都得到了極大的滿足！

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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