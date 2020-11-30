【港股市況】 恒生指數跌553點失10天綫　美團績前挫7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向上，惟港股未跟隨，恒生指數開報26853點，跌41點，早段一度倒升，其後走勢再向下，新經濟股下跌，加上早段撐市的內銀倒跌，恒生指數收報26341點，跌553點，失守10天綫（26558點）。中海油 （00883） 大跌近14%；美團 （03690） 績前挫7%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌3%，小米 （01810） 逆市升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【16：30】即月期指收報26427點，跌498點或近1.9%，高水86點。

【16：25】MSCI收市後換馬，成交增至2407億元。

MSCI半年檢 MSCI香港指數納入ESR及信義玻璃

【16：10】 恒生指數收報26341點，跌553點，失守10天綫（26558點）。中海油 （00883） 大跌近14%；美團 （03690） 績前挫7%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌3%，小米 （01810） 逆市升逾1%。

【16：00】 恒生指數U盤前跌532點，報26361點。

【15：50】美團 （03690） 將於收市後公布業績，美團跌幅擴至半成，低見296元。

【15：44】港股跌500點，恒生指數報26390點。

【15：41】中海油 （00883） 低開低走，最新跌13.5%，低見46.65元。

【15：40】港股尾市跌約465點，報26429點。

【15：30】中生製藥 （01177） 升2.6%，暫為升幅最大藍籌。

【15：15】港股跌約420點，報26472點。

【15：00】上證午後轉跌近0.5%；深證跌近0.2%；創業板指升近0.5%。

【14：59】I.T （00999） 升近2成後中途停牌，停牌前報1.94元，升19%。

【異動股】I.T.午市升兩成後停牌 停牌前報1.94元

【14：55】港股跌約460點，報26433點。

【14：32】重磅藍籌向下，滙豐 （00005） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.9%；友邦 （01299） 跌逾2%；中移動 （00941） 跌1.8%；港交所 （00388） 跌0.5%。

【14：25】專家倡收緊社區防疫措施，建議食肆提早至晚上10時關門，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 跌約1%，翠華 （01314） 、太興 （06811） 跌逾1%。

【香港疫情】專家倡食肆晚上10時關門 餐飲股腳軟 翠華挫逾3%

【14：19】新科技股下挫，加上內銀升幅收窄，港股跌400點，2649點。

【14：17】 中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾4%，低見21.05元。

【14：13】中海油跌逾12%，低見8.26元。

【14：10】大市跌約350點，恒指報26544點，跌351點。

【13：32】比亞迪 （01211） 跌幅收窄至0.2%，報186.5元。

【13：24】內銀升幅收窄，工行 （01398） 升近2%；建行 （00939） 升0.5%；農行 （01288） 、中行 （03988） 轉跌1%。

【異動股】內銀股紛彈高 解構內銀突然受資金追捧之謎

【13：22】港股略為喘定，恒指跌283點，報26611點。

【13：15】大市跌幅擴大至逾300點，報26574點，跌319點。

【13：10】除中海油 （00883） 外，中石油 （00857） 跌逾4%；中石化 （00386） 亦跌近4%。

【13：05】中海油 （00883） 午後進一步向下，中海油跌逾11%，低見8.39元。

【13：05】美團 （03690） 跌幅擴至4%，報299元。

【13：02】港股午後初段跌幅擴大至約200點。恒指跌215點報26678點。

【12：06】恒指黑期跌約179點，報26759點。

【12：00】恒指中午收報26760點，跌134點。中海油 （00883） 急挫一成，內銀逆市造好，工行 （01398） 升逾4%；科技股向下，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%。

【11：45】港股中午收市前跌約122點，報26772點。

【11：35】賓仕國際 （01705） 績後升逾16%，高見0.44元。

【業績】「天仁茗茶」代理商賓仕半年多賺近2倍息1仙 「保就業」計劃獲近1190萬

【11：30】內地股市半日向上，上證升近1.1%；深證升0.7%；創業板指升1%。

【11：19】中海油 （00883） 跌幅再擴大至逾9%，低見8.55元。

【11：09】小米 （01810） 升幅擴大至2%，高見26.7元。

【10：52】阿里健康 （00241） 股價續向好，逆市升逾1%，高見23.35元。

【大行報告】大摩：阿里健康可借母企資源拓供應及服務商網絡 調高目標價兩成看26元

【10：47】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 分別跌逾3%。

【10：45】大市跌幅擴大至近100點，恒指跌92點，報26802點。

【10：31】中國燃氣 （00384） 升半成，高見29.8元。中國燃氣半年純利按年增長3.7%至50.89億元。中國燃氣總裁劉明輝表示，有信心全年天然氣銷售增長的目標達15%。至於全年盈利目標為15%至20%的增速。

【業績】中國燃氣半年多賺3.7% 中期息維持10仙 目標全年銷氣量增長15%（第二版）

【10：24】中芯國際 （00981） 最新轉升0.2%，高見22.55元。

【10：20】本港第四波新冠肺炎疫情大反彈，港視 （01137） 升逾3%；CEC國際 （00759） 升逾1%。

【香港疫情】香港疫情反彈中小學停課 防疫措施收緊有哪些受惠股？

【10：16】小米 （01810） 最新轉升近0.2%，報26.1元。

【10：14】內銀撐市，大市最新靠穩升不足1點。

【09：54】恒大汽車 （00708） 升逾7%，高見24.2元。汽車之家等網站發表恒大汽車首款新能源實車「恒馳1」圖片。

【恒大汽車】恒大公布首款電動車 新車「顏值」不輸特斯拉

【09：46】大市再度轉跌，恒指跌24點，報26871點。

【09：39】滙豐 （00005） 偏軟跌近0.4%，低見41.6元。外電報道滙豐正考慮全面撤出美國零售銀行市場，並計劃正式向董事會提出建議。

【滙豐股價】滙豐傳考慮撤出美國零售銀行業務 外電：擬調配資源往亞洲

【09：39】港股早段轉升，恒指升66點，報26961點。

【09：37】新經濟股下跌，ATMX 4股，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 偏軟跌近0.1%；美團 （03690） 績前挫4%；小米 （01810） 跌逾2%。

【09：34】內銀股造好，工行 （01398） 升逾4%；建行 （00939） 升逾2%；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升3%。

人行開展2000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作和1500億元人民幣逆回購操作。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，低見261.6元。報道指螞蟻集團因監管問題，無法於明年上市。

【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

【09：32】中海油 （00883） 跌幅擴大至逾7%，低見8.57元。

【09：29】中海油 （00883） 跌逾4%；中芯國際 （00981） 跌1%。報道指美國國防部擬將中海油及中芯國際納入黑名單。

【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單 中海油挫逾7%

【09：26】港交所 （00388） 逆市靠穩升近0.1%，開報386.4元。港交所上周宣布，為進一步完善互聯互通機制，滬深港3交易所已就同步擴大滬深港通股票範圍的安排達成共識，包括科創板股票納入滬深港通，及在港上市的生物科技公司納入港股通。

【滬深港通】滬深港3交易所達成共識 滬股通容納科創板股 未盈利生科股可入港股通

【09：20】恒指開報26853點，跌41點。內銀續向好，工行 （01398） 逆市升逾1%；美團 （03690） 績前跌0.6%。

【09：14】即月期指開報26785點，跌140點。

【09：05】中國11月官方製造業PMI 52.1，預期51.5；11月官方非製造業PMI 56.4，預期56.0。

【09：03】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因400億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1100億元人民幣。

【09：01】美團 （03690） 今日收市後公布截至9月底止第三季度業績。綜合彭博數據，券商普遍預測美團上季收入按年可升23.8%至340.5億元人民幣；經調整純利10.53億元人民幣，按年跌13.2%。

【08：48】 恒指黑期跌約25點，報26913點。道指期貨跌76點，報29798點。

【08：10】中國天然氣 （00931） 公布中期業績，公司股本持有人應佔虧損3554.3萬元，按年減少45.5%，每股虧損0.63仙，不派中期息。

【業績】中國天然氣中期虧損收窄至3554萬元 不派中期息

【07：45】中國汽車新零售 （00526） 發盈警，預期截至9月30日止6個月將錄得虧損，而去年同期則錄得淨利潤。

【盈喜盈警】中國汽車新零售料半年盈轉虧

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

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【07：30】美股上周五向上，道指報29910點，升37點或0.1%；標普500指數報3638點，升8點或0.2%，即市曾升14點至3644點新高；納指報12205點，升111點或0.9%，即市曾升141點至12236點新高。

港股ADR收報26956點，升62點或0.2%。

道指上周五升37點 港股ADR升62點

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責任編輯︰梁浩碩