  • 18°C
香港時間 : 20201130日 (一) 10:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】 恒生指數初段反覆向下　中海油遭美列黑名單股價跌逾7%（不斷更新）

股市 10:48 2020/11/30

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五向上，道指升37點，惟港股未跟隨，今早輕微低開，恒生指數開報26853點，跌41點。內銀續向好，工行 （01398） 逆市升逾1%；美團 （03690） 績前跌0.6%。

焦點新聞：

【新股IPO】京東健康後　和鉑醫藥藍月亮泡泡瑪特緊接登場

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特周二招股　擬12月11日掛牌

即市走勢：

【10：47】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 分別跌逾3%。

【10：45】大市跌幅擴大至近100點，恒指跌92點，報26802點。

【10：31】中國燃氣 （00384） 升半成，高見29.8元。中國燃氣半年純利按年增長3.7%至50.89億元。中國燃氣總裁劉明輝表示，有信心全年天然氣銷售增長的目標達15%。至於全年盈利目標為15%至20%的增速。

【業績】中國燃氣半年多賺3.7%　中期息維持10仙　目標全年銷氣量增長15%（第二版）

【10：24】中芯國際 （00981） 最新轉升0.2%，高見22.55元。

【10：20】本港第四波新冠肺炎疫情大反彈，港視 （01137） 升逾3%；CEC國際 （00759） 升逾1%。

【香港疫情】香港疫情反彈中小學停課　防疫措施收緊有哪些受惠股？

【10：16】小米 （01810） 最新轉升近0.2%，報26.1元。

【10：14】內銀撐市，大市最新靠穩升不足1點。

【09：54】恒大汽車 （00708） 升逾7%，高見24.2元。汽車之家等網站發表恒大汽車首款新能源實車「恒馳1」圖片。

【09：46】大市再度轉跌，恒指跌24點，報26871點。

【09：39】滙豐 （00005） 偏軟跌近0.4%，低見41.6元。外電報道滙豐正考慮全面撤出美國零售銀行市場，並計劃正式向董事會提出建議。

【滙豐股價】滙豐傳考慮撤出美國零售銀行業務　外電：擬調配資源往亞洲

【09：39】港股早段轉升，恒指升66點，報26961點。

【09：37】新經濟股下跌，ATMX 4股，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 偏軟跌近0.1%；美團 （03690） 績前挫4%；小米 （01810） 跌逾2%。

【09：34】內銀股造好，工行 （01398） 升逾4%；建行 （00939） 升逾2%；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升3%。

人行開展2000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作和1500億元人民幣逆回購操作。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，低見261.6元。報道指螞蟻集團因監管問題，無法於明年上市。

【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

【09：32】中海油 （00883） 跌幅擴大至逾7%，低見8.57元。

【09：29】中海油 （00883） 跌逾4%；中芯國際 （00981） 跌1%。報道指美國國防部擬將中海油及中芯國際納入黑名單。

【美國制裁】傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油挫逾7%

【09：26】港交所 （00388） 逆市靠穩升近0.1%，開報386.4元。港交所上周宣布，為進一步完善互聯互通機制，滬深港3交易所已就同步擴大滬深港通股票範圍的安排達成共識，包括科創板股票納入滬深港通，及在港上市的生物科技公司納入港股通。

【滬深港通】滬深港3交易所達成共識　滬股通容納科創板股　未盈利生科股可入港股通

【09：20】恒指開報26853點，跌41點。內銀續向好，工行 （01398） 逆市升逾1%；美團 （03690） 績前跌0.6%。

【09：14】即月期指開報26785點，跌140點。

【09：05】中國11月官方製造業PMI 52.1，預期51.5；11月官方非製造業PMI 56.4，預期56.0。

【09：03】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因400億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1100億元人民幣。

【09：01】美團 （03690） 今日收市後公布截至9月底止第三季度業績。綜合彭博數據，券商普遍預測美團上季收入按年可升23.8%至340.5億元人民幣；經調整純利10.53億元人民幣，按年跌13.2%。

【08：48】 恒指黑期跌約25點，報26913點。道指期貨跌76點，報29798點。

【08：10】中國天然氣  （00931）  公布中期業績，公司股本持有人應佔虧損3554.3萬元，按年減少45.5%，每股虧損0.63仙，不派中期息。

【業績】中國天然氣中期虧損收窄至3554萬元　不派中期息

【07：45】中國汽車新零售  （00526）  發盈警，預期截至9月30日止6個月將錄得虧損，而去年同期則錄得淨利潤。

【盈喜盈警】中國汽車新零售料半年盈轉虧

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

更多ADR收市

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股上周五向上，道指報29910點，升37點或0.1%；標普500指數報3638點，升8點或0.2%，即市曾升14點至3644點新高；納指報12205點，升111點或0.9%，即市曾升141點至12236點新高。

港股ADR收報26956點，升62點或0.2%。

道指上周五升37點　港股ADR升62點

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 中國汽車新零售（00526） 中國天然氣（00931） ADR 期貨 恒生指數 港股ADR

上一篇文章

【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

下一篇文章

【滙豐股價】滙豐傳考慮撤出美國零售銀行業務　滙豐42元邊窄幅上落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始
【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息