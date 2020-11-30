  • 17°C
香港時間 : 20201130日 (一) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】 恒指黑期跌約25點　道指期貨跌76點（不斷更新）

股市 09:15 2020/11/30

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五向上，道指升37點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開62點，恒指料開報26956點。滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

焦點新聞：

【新股IPO】京東健康後　和鉑醫藥藍月亮泡泡瑪特緊接登場

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特周二招股　擬12月11日掛牌

即市走勢：

【09：14】即月期指開報26785點，跌140點。

【09：05】中國11月官方製造業PMI 52.1，預期51.5；11月官方非製造業PMI 56.4，預期56.0。

【09：03】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因400億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1100億元人民幣。

【09：01】美團 （03690） 今日收市後公布截至9月底止第三季度業績。綜合彭博數據，券商普遍預測美團上季收入按年可升23.8%至340.5億元人民幣；經調整純利10.53億元人民幣，按年跌13.2%。

【08：48】 恒指黑期跌約25點，報26913點。道指期貨跌76點，報29798點。

【08：10】中國天然氣  （00931）  公布中期業績，公司股本持有人應佔虧損3554.3萬元，按年減少45.5%，每股虧損0.63仙，不派中期息。

【業績】中國天然氣中期虧損收窄至3554萬元　不派中期息

【07：45】中國汽車新零售  （00526）  發盈警，預期截至9月30日止6個月將錄得虧損，而去年同期則錄得淨利潤。

【盈喜盈警】中國汽車新零售料半年盈轉虧

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

更多ADR收市

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股上周五向上，道指報29910點，升37點或0.1%；標普500指數報3638點，升8點或0.2%，即市曾升14點至3644點新高；納指報12205點，升111點或0.9%，即市曾升141點至12236點新高。

港股ADR收報26956點，升62點或0.2%。

道指上周五升37點　港股ADR升62點

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 中國汽車新零售（00526） 中國天然氣（00931） ADR 期貨 恒生指數 港股ADR

下一篇文章

【疫情焦點】全球新增逾29萬宗確診　美國新增12萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始
【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元