【港股市況】 恒指黑期跌約25點　道指期貨跌76點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向上，道指升37點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開62點，恒指料開報26956點。滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

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即市走勢：

【09：14】即月期指開報26785點，跌140點。

【09：05】中國11月官方製造業PMI 52.1，預期51.5；11月官方非製造業PMI 56.4，預期56.0。

【09：03】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因400億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1100億元人民幣。

【09：01】美團 （03690） 今日收市後公布截至9月底止第三季度業績。綜合彭博數據，券商普遍預測美團上季收入按年可升23.8%至340.5億元人民幣；經調整純利10.53億元人民幣，按年跌13.2%。

【08：48】 恒指黑期跌約25點，報26913點。道指期貨跌76點，報29798點。

【08：10】中國天然氣 （00931） 公布中期業績，公司股本持有人應佔虧損3554.3萬元，按年減少45.5%，每股虧損0.63仙，不派中期息。

【業績】中國天然氣中期虧損收窄至3554萬元 不派中期息

【07：45】中國汽車新零售 （00526） 發盈警，預期截至9月30日止6個月將錄得虧損，而去年同期則錄得淨利潤。

【盈喜盈警】中國汽車新零售料半年盈轉虧

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

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【07：30】美股上周五向上，道指報29910點，升37點或0.1%；標普500指數報3638點，升8點或0.2%，即市曾升14點至3644點新高；納指報12205點，升111點或0.9%，即市曾升141點至12236點新高。

港股ADR收報26956點，升62點或0.2%。

道指上周五升37點 港股ADR升62點

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責任編輯︰梁浩碩