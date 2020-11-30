【疫情焦點】全球新增逾29萬宗確診　美國新增12萬

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【港股市況】 恒指黑期跌約25點 道指期貨跌76點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月30日早上8時25分，全球累計63,152,006宗新冠肺炎確診病例，較上日增加295,077宗。累計1,465,568死亡個案，較上日增加3,473宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|127,871
|13,747,305
|273,072
|意大利
|20,646
|1,585,178
|54,904
|英國
|12,155
|1,621,305
|58,342
|西班牙
|0
|1,646,192
|44,668
|法國
|9,784
|2,270,573
|52,410
|德國
|3,113
|1,055,607
|16,533
|中國
|5
|86,517
|4,634
|香港
|0
|6,239
|109
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩