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【疫情焦點】全球新增逾29萬宗確診　美國新增12萬

股市 08:36 2020/11/30

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【疫情焦點】全球新增逾29萬宗確診　美國新增12萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月30日早上8時25分，全球累計63,152,006宗新冠肺炎確診病例，較上日增加295,077宗。累計1,465,568死亡個案，較上日增加3,473宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 127,871 13,747,305 273,072
意大利 20,646 1,585,178 54,904
英國 12,155 1,621,305 58,342
西班牙 0 1,646,192 44,668
法國 9,784 2,270,573 52,410
德國 3,113 1,055,607 16,533
中國 5 86,517 4,634
香港 0 6,239 109

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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