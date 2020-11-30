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【業績】中國天然氣中期虧損收窄至3554萬元　不派中期息

股市 08:09 2020/11/30

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【業績】中國天然氣中期虧損收窄至3554萬元　不派中期息

中國天然氣 （00931） 公布中期業績，中國天然氣公布，截至9月30日止，公司股本持有人應佔虧損3554.3萬元，較去年同期的虧損6520.8萬元有所改善，按年減少45.5%，每股虧損0.63仙，不派中期息。

期內，收入按年減少71.7%至2.895億元。其中，銷售及配送液化天然氣氣產生的收入（包括點對點供應液化天然氣及批發液化天然氣）按年減少80.8%至約1.866億元，因新冠疫情影響國內液化天然氣終端業務的縮小。

集團表示，疫情期間，物流行業受到了嚴重影響，上半年初期物流車輛無法正常運轉。其後幾個月疫情狀況好轉，物流市場也明顯回暖，運價也出現了好勢頭，物流業務和終端專案都取得了盈利。

【業績】「天仁茗茶」代理商賓仕半年多賺近2倍息1仙　「保就業」計劃獲近1190萬

【業績】中國燃氣半年多賺3.7%　中期息維持10仙　目標全年銷氣量增長15%（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國天然氣（00931）

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