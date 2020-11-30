▲ 【金股滙行情】道指上周五升37點 港股ADR升62點

道指升37點

美股上周五向上，道指報29910點，升37點或0.1%；標普500指數報3638點，升8點或0.2%，即市曾升14點至3644點新高；納指報12205點，升111點或0.9%，即市曾升141點至12236點新高。

港股ADR升62點

港股ADR收報26956點，升62點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

油價個別走 紐約期油跌近0.4%

國際油價個別發展，市場觀望油組及盟友召開會議，紐約期油收報45.53美元，跌0.18美元或近0.4%；布蘭特期油收報48.18美元，升0.38美元或近0.8%。

美滙指數跌至3個月低

美元受累避險需求降低，美滙指數跌至3個月低位，美滙指數最新報91.76。歐元兌美元報1.1965；美元兌日圓報104.06。

美國10年期債息報0.84厘。

紐約期金失守1800美元

新冠肺炎疫苗研發進展正面，加上美國政局明朗化，避險情緒降溫，金價下跌，失守1800美元水平，紐約期金收報1,788.1美元，跌23.1美元或1.2%，現貨金於1786美元。

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責任編輯︰梁浩碩