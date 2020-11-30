  • 17°C
香港時間 : 20201130日 (一) 07:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指上周五升37點　港股ADR升62點

股市 07:28 2020/11/30

分享：

【金股滙行情】道指上周五升37點　港股ADR升62點

道指升37點
美股上周五向上，道指報29910點，升37點或0.1%；標普500指數報3638點，升8點或0.2%，即市曾升14點至3644點新高；納指報12205點，升111點或0.9%，即市曾升141點至12236點新高。

港股ADR升62點
港股ADR收報26956點，升62點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報41.68元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報588.67元，升5.67元或近1%。

油價個別走　紐約期油跌近0.4%
國際油價個別發展，市場觀望油組及盟友召開會議，紐約期油收報45.53美元，跌0.18美元或近0.4%；布蘭特期油收報48.18美元，升0.38美元或近0.8%。

美滙指數跌至3個月低
美元受累避險需求降低，美滙指數跌至3個月低位，美滙指數最新報91.76。歐元兌美元報1.1965；美元兌日圓報104.06。

美國10年期債息報0.84厘。

紐約期金失守1800美元
新冠肺炎疫苗研發進展正面，加上美國政局明朗化，避險情緒降溫，金價下跌，失守1800美元水平，紐約期金收報1,788.1美元，跌23.1美元或1.2%，現貨金於1786美元。

施政報告2020相關文章，可留意專頁

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 美股休市歐股偏軟　恒指夜期跌50點
2020/11/27
美股休市歐股偏軟　恒指夜期跌50點
金股滙行情 - 道指假期前跌173點港股ADR平收　油價升逾1%
2020/11/26
道指假期前跌173點港股ADR平收　油價升逾1%
金股滙行情 - 道指升327點港股ADR升28點　紐約期金跌1.8%
2020/11/24
道指升327點港股ADR升28點　紐約期金跌1.8%
金股滙行情 - 道指上周五跌219點　港股ADR升198點
2020/11/23
道指上周五跌219點　港股ADR升198點
金股滙行情 - 道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%
2020/11/20
道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 日圓

上一篇文章

【盈喜盈警】中國汽車新零售料半年盈轉虧

下一篇文章

【開市9點半】焦點新股藍月亮IPO倒數　業務有何亮點？　傳滙豐將退出美國零售銀行業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始
【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機