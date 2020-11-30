【新股IPO】京東健康6618招股熱爆  摩通料上市後很快被納入港股通名單

京東健康（新上市編號：06618）明日就截發，由於在招股前已成市場焦點，故認購反應十分理想。摩根大通發表研究報告指，該股招股價介乎視乎62.8至70.58元，集資31億至35億美元，市值達250億至280億美元，視乎京東健康定價，公司自由流通市值介乎17億至21億美元，料MSCI與富時都將以首日收市市值，決定會否將京東健康快速納入股份。

京東健康6618你抽咗未？認購前的五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

摩通又指，雖然公司上市前的市值未足夠大，但仍可因其首日表現有而獲得快速納入的機會，預期股份可透過快速納入機制進入互聯互通股份名單。京東健康將於周二（12月1日）截飛，12月8日掛牌。

泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康為內地最大綫上醫療健康平台及綫上零售藥房，今年上半年收入達88億元人民幣。據初步招股書資料，京東健康2019年總收入達108.42億元人民幣，在內地同業排名第一，較同期的阿里健康（00241）收入95.96億元人民幣，以及平安好醫生（01833）收入50.65億元人民幣為高。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正