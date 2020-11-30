【開市9點半】焦點新股藍月亮IPO倒數　業務有何亮點？　傳滙豐將退出美國零售銀行業務

（1）繼京東健康 （新上市編號︰06618） 後，另一焦點新股內地洗衣液一哥藍月亮IPO進入最後階段。消息指，藍月亮已完成上市前投資者教育（Pre-Deal Investor Education），最快於本周招股，計劃集資10億美元（約78億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

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【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億 估值高達936億元

（2）外電消息指，滙豐 （00005） 正考慮全面撤出美國零售銀行市場，並計劃正式向董事會提出建議；並擬調配資源至盈利能力更高的亞洲。

【滙豐股價】滙豐傳考慮撤出美國零售銀行業務 外電：擬調配資源往亞洲

（3）美國眾議院計劃於周三（12月2日）以快速程序表決《外國公司問責法》，收緊對包括一眾中概股在內的外國企業在美國交易所上市的監管要求。新法案要求外國企業證明不受任何外國政府控制，確保同美國公司一樣，符合獨立審計要求。

【美股焦點】眾議院周三料表決《外國公司問責法》 收緊對中概股監管要求

（4）新股消息不斷，Pop Mart泡泡瑪周二（12月1日）起於香港公開招股，據外電報道指，Pop Mart集資規模擬擴大至6億美元（約46.8億港元），公司將於周一建簿（book-building）。

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特周二招股 集資額增至46.8億元、估值高達560億

（5）和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 自周一（30日）起至周四（12月3日）招股，計劃發售約1.38億股，招股價介乎11.7至12.92元，集資最多逾17.85億元，每手1,000股，入場費約13,050元，12月10日掛牌。

【新股IPO】和鉑醫藥2142周一招股 入場費約13,050元

（6）內地著名的連鎖茶飲品牌「喜茶（HEYTEA）」及「奈雪の茶」相繼有意來港上市。早前本地傳媒報道「奈雪の茶」正進行遴選承銷團，目前有最新進展。消息人士透露，公司已委任上市負責行，籌備來港上市。

【新股IPO】奈雪之茶已委上市負責行 計劃來港上市

（７）康宏環球 （01019） 上周四的股東特別大會（EGM）未能表決，郭曉群一方認為，康宏公告中的內容均不屬實，實際情況與公告中所描述的完全相反。

【康宏爭奪戰】郭曉群一方：康宏公告內容均不屬實

【康宏爭奪戰】康宏陳志宏：滋擾性委任代表打斷會議程序

（８）財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，新一份施政報告有關深化中港金融互聯互通的措施，再一次體現了香港「一幣兩面」的發展本質。

許正宇：深化中港互聯互通 體現香港「一幣兩面」發展本質

（９）瑞銀全球研究部中國策略主管劉鳴鏑發表中國股票策略2021年展望報告，將MSCI中國指數2021年底的基準情景目標定在114點，滬深300指數基準情景目標則為5450點。

【2021展望】瑞銀：明年底MSCI中國指數見114點 料內地家庭逐步增加股票比重

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

編輯：侯景成

欄名 : 開市9點半