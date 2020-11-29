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【新股IPO】京東健康後　和鉑醫藥藍月亮泡泡瑪特緊接登場

新股IPO 22:46 2020/11/29

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京東健康、和鉑醫藥、藍月亮、泡泡瑪特等，多隻新股同時招股。

自螞蟻集團上市失敗後，新股IPO市場迎來新高峰，焦點新股京東健康 （新上市編號：06618 周二（122日）截止招股，券商料京東健康超額認購逾百倍，至少抽100手才能穩中1手。京東健康後，本周再有熱門新股藍月亮、玩具股泡泡瑪特（Pop Mart）及醫藥股和鉑醫藥 （新上市編號：02142 接棒招股。多隻新股同期招股下，投資者宜優先選擇有盈利的公司，其次所屬的行業前景好或獨特。

京東健康招股火熱，孖展情況一覽【下一頁】

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，京東健康依然是市場最關注的焦點股份，預計該新股超額認購200300倍，至少抽1000股至2000股（20手至40手）以上才有機會中籤。

本周新股一覽

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高瓴資本有份投資的內地洗衣液一哥藍月亮也是近期倍受矚目的焦點新股，市場消息指，藍月亮預計周四至下周二（123日至8日）招股，擬集資10億美元（約78億港元）。泡泡瑪特則預計從周二至周五（121日至4日）招股，集資規模擴大至6億美元（約46.8億港元）。

藍月亮有幾勁？高瓴資本又有何角色？可見【下一頁】

藍月亮估值高達936億元，可見【下一頁】

多隻新股同期招股，投資者憂慮抽京東健康的資金未能夠及時回籠再抽其他新股，尤其是藍月亮。許繹彬估計，抽京東健康的資金將於127日回籠，從截止招股時間看，和鉑醫藥和泡泡瑪特或許未能趕上京東健康的資金回流，而藍月亮恰好能夠承接。

相關文章：【新股IPO】和鉑醫藥2142周一招股　一手入場費13050元

相關文章：【新股IPO改革】港交所建議調高新股盈利要求1.5倍或2倍　近4年逾半新股申請不達新例要求

編輯：陳韻妍、陳華

香港股票 京東健康（06618） IPO 孖展 京東集團—SW（09618）

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