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【美股焦點】Palantir遭沽空機構香櫞狙擊　料股價重回20美元

股市 22:24 2020/11/29

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Palantir遭沽空機構唱淡。

美股半新股Palantir（美︰PLTR）近期走勢強勁，其股價於5日個交易日內大漲45%。Palantir的IPO發行價為7.25美元，上市至今曾高見33.5美元；累積升幅3.62倍。然而，沽空機構香櫞研究（Citron Research）上周未於社交網站上發文唱淡Palantir，並給予20美元的目標價。

香櫞研究表示，Palantir已經不是一隻股票，而是一個賭場。香櫞認為，Palantir今年內股價會重回20美元水平。

Palantir為一家大數據科技公司，主要提供軟件平台給政府及商業客戶。Palantir曾協助美國政府找出策動「911」襲擊案的主謀、極端組織阿爾蓋達前首領拉登而聞名。

該公司的產品主要包括Palantir Gotham和Palantir Foundry。Palantir Gotham主要是服務於政府部門，比如幫助洛杉磯警方通過各種攝像頭識別汽車牌照，查找犯罪分子等等。Palantir Foundry則是向企業客戶提供自動化數據分析工具。

相關文章︰【美股焦點】擊殺拉登功臣Palantir熱炒　索羅斯尋求沽貨兼「割席」

【美股焦點】Palantir業績前股價異動　大漲近7%後再倒跌7.5%

編輯︰侯景成

 

大數據 沽空 美股

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