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【中美關係】「金磚四國」之父：對中國而言拜登較特朗普更棘手

股市 22:22 2020/11/29

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金磚四國之父Jim O’Neill稱，對比特朗普政府，中國更擔憂拜登政府多邊施壓。

美國總統大選局勢基本確定，被稱為「金磚四國」之父、前高盛首席經濟學家、現英國智庫「皇家國際事務研究所」（The Royal Institute of International Affairs）主席Jim O’Neill近日接受CNBC採訪表示，對中國而言，拜登政府將比特朗普政府更棘手。

報道指出，特朗普政府對中國採取與過往總統不同的方式，透過單方面對中國施加關稅進行制裁，美中貿易戰的爆發也打壓全球經濟。而拜登的作法較類似歐洲，遵循WTO或G20的貿易準則，採取多邊貿易主義拉攏北約組織、日本等盟國向中國施壓，意味與中國打交道時將採取更具體的行動。

Jim O’Neill稱：印象中，中國更在意拜登政府，而不是特朗普政府。因為拜登執政團隊在關鍵議題上具有更強的「哲學信念（stronger philosophical beliefs）」。他提到，拜登將利用現有的跨國機構，包括WTO、G20、世界銀行等來要求中國承擔更多的責任，並非是特朗普的談判風格。

中國國家主席習近平25日終於致電拜登，恭賀拜登當選美國總統，期望未來美中兩國能秉持「不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏精神」以聚焦合作、管控分歧。

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