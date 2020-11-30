【聖誕節】奇華餅家夥Sanrio推聖誕禮盒　78元起帶XO仔PC狗回家

▲ 奇華餅家今年首度與Sanrio男團HAPIDANBUI合作，帶來「HAPIDANBUI聖誕禮盒套裝」，全線分店及網店均有售。（奇華餅家提供圖片）

聖誕節將至，除了各大商場舖上聖誕主題裝飾吸客，不少品牌亦推出聖誕禮盒。奇華餅家今年首度與Sanrio男團HAPIDANBUI合作，成員包括XO仔、PC狗、AP鴨、Keroppi等，帶來「HAPIDANBUI聖誕禮盒套裝」，全線分店及網店均有售。

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「HAPIDANBUI聖誕禮盒」內有朱古力酥4件及薑味花生軟糖10粒，售78元。「HAPIDANBUI」聖誕禮盒套裝則有「HAPIDANBUI聖誕禮盒」、隔熱手套及圍裙，售138元。每售出「HAPIDANBUI聖誕禮盒」或套裝一份，奇華餅家將捐贈5元予「願望成真基金」作公益用途。

此外，奇華餅家推出聖誕期間限定多種禮盒優惠及精選套裝禮遇，包括「DIY聖誕曲奇禮盒」，佈有朱古力曲奇及薑味曲奇各 6件，附送粉紅色及白色朱古力筆，售88元；「聖誕限定套裝」內有「DIY聖誕曲奇禮盒」、指定Q版果味金酥 (4件裝)、馬仔 (4件裝)及迷你合桃酥 (6件裝) 各一盒或一包，售100元。

奇華網店更帶來網店限定的「聖誕套裝」，內有「DIY聖誕曲奇禮盒」、滿載芝麻花生軟糖的聖誕襪禮盒、盛載4件鳳梨金酥的「傳心傳意聖誕禮盒」各一盒，以及聖誕限定版現金券2張 (每張面額50元)，售268元兼免運費。

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責任編輯：朱悅瀅