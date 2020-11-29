【香港疫情】香港疫情反彈中小學停課　防疫措施收緊有哪些受惠股？

▲ 近日本港疫情反彈，多項防疫措施亦有所收緊。

本港第四波新冠肺炎疫情大反彈。新冠疫情在校園蔓延，今個月多間學校發現師生或學生家長確診。政府宣布，全港所有幼稚園及中小學周三（12月2日）起，暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期。疫情反覆下，投資者不妨參考此前金融市場表現，留意個別的疫情受惠股。

限聚措施收緊下，市民若減少外出，料此前屢見炒作的「疫情受惠股」可多加留意。例於香港唯一本地網購概念股香港電視 （01137） 、主營方便食品的日清食品 （01475） 、759阿信屋母企CEC國際 （00759） 等。

另外，JS環球生活 （1691） 、嘉里物流 （0636） 等受惠於環球疫情的股份近期表現亦不俗。

至於疫苗概念股方面，國藥 （01099） 母公司國藥集團日前披露，至今已有數十萬人緊急接種旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有嚴重不良反應，並預計明年產能達10億劑。另外，復星醫藥 （02196） 亦為BioNTech疫苗的影子概念股；康希諾生物 （06185） 的新冠疫苗也正在研發當中。

值得注意的是，由於情反覆令本港開關無期，早前擬推行的旅遊氣泡亦被逼延後，對國泰航空 （00293） 料受影響最大。另外，參考此前經驗，防疫措施將會拖累不少本地經濟股的表現，商場股物業租戶不少部分來自餐飲食肆的置富產業 （00778） 、領展 （00823） ，本港快餐店大家樂 （00341） 及大快活 （00052） 等料將承壓。

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編輯︰侯景成