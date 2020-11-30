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【滙豐股價】滙豐傳考慮撤出美國零售銀行業務　滙豐42元邊窄幅上落

股市 10:20 2020/11/30

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低息環境威脅環球銀行盈利，國際銀行積極節流及重組，集中資源拓展盈利能力更佳的地區業務。滙豐HSBC （00005） 亦不例外，外電報道滙豐正考慮全面撤出美國零售銀行市場，並計劃正式向董事會提出建議。

加快重組美國業務未見刺激股價，滙豐今早股價續在42元邊緣窄幅上落，最新報42元，無升跌。

外電引述消息人士指，滙豐計劃加快重組其美國業務，並正在考慮全面退出當地零售銀行業務，以調配資源至盈利能力更高的亞洲。消息指，集團高層計劃在未來數周內，正式向董事會提出有關建議。報道又引述滙豐發言人指，拒絕就事件置評。

國際同業渣打早前都重組架構，力拓亞洲區業務【下一頁】

滙豐美國稅前虧損金額近年持續擴大，單計今年首三季稅前虧損5.18億美元，高於去年的2.79億美元，以及2018年的1.82億美元。

根據10月公布的第三季財報顯示，截至9月止，集團全職僱員人數約23萬人，今年以來累計減少5,034人。而單計美國業務，當地的全職員工人數已減少9%，並完成將80間零售業務分行關閉及整合。

滙豐CEO低調訪港【下一頁

外電報道又引述知情人士補充，滙豐並無意完全退出美國市場，主因美國對集團的投資銀行業務仍然關鍵，目前仍然力爭擴大當地的財富管理部門。

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編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 投資銀行 銀行 零售 滙豐控股（00005） 亞洲 美國 財富及資產管理

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