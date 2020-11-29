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新加坡懷孕女子染上新冠肺炎 兒子出生後驗出抗體

環球政經 19:57 2020/11/29

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新加坡一名懷孕女子旅遊後染上新冠肺炎，留醫後康復。她在本月誕下兒子，醫生發現其子在未曾染疫的情況下帶有抗體，或是由母體轉移。專家指，已有證據顯示若懷孕期間染疫，嬰兒出生時可能帶有抗體，但未知抗體的保護力及可持續多久。

現年31歲的Celine Ng-Chan於今年3月歐遊時染疫，當時懷孕10周，病情較輕，就醫約3周後出院。她11月初誕下孩子後，自己體內的新冠病毒抗體消失了，但其兒子則擁有新冠病毒抗體，懷疑是由母體轉移。

Celine Ng-Chan認識的另一名29歲女士亦於今年3月懷孕36周時確診新冠肺炎，後於4月26日產子，嬰兒出生後亦帶有新冠病毒抗體，這個嬰兒可能是新加坡首名出生時有抗體的嬰兒。

世界衛生組織（WHO）指，暫未確定孕婦受感染會否將病毒傳染給胎兒，但到目前為止暫未在孕婦的子宮內羊水樣本，或是母乳中發現活躍的病毒。美國有研究指，新冠病毒有機會透過母親傳給初生嬰兒，但十分罕見。

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撰文 : 趙家盈

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