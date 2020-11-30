【逆市擴張】傢俬網店Infinity Space首3季生意逾倍增　進軍實體店攻中高檔客戶

▲ Infinity Space創辨人嚴紹燊透露，今年首3季生意按年升1.5倍，更由網店進軍實體店，擴大產品種類及客戶群。（朱悅瀅攝）

疫情下港人減少外出，帶動了網購商機。網上傢俬店Infinity Space於去年起，透過Carousell平台銷售傢俬，其創辨人嚴紹燊透露，今年首3季生意按年升1.5倍，今年10月初更逆市於觀塘樓上舖開設實體店，引入中高檔次的品牌，擴大客戶群，預計能帶來額外2至3成生意。

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他表示，雖然客人不能親身試坐，但省卻租金成本下，同樣產品平均價錢較市面便宜一半，吸引不少客人寧願於網上直接購買。「1,000元以下的梳化以價錢取勝，不少客人抱着買回來試下的心態。」他又指，公司主要客戶群為中下階層的短期租戶，需要經常搬屋，因此想購買平價傢俬，方便搬屋時更換。

疫情下不少實體店進軍網店，Infinity Space卻反其道而行。嚴坦言，有些大品牌需要公司有實體店才授予代理權，雖然是中高檔次的品牌，但比市面上的大型連鎖傢俬店便宜2至3成，吸引不少客人查詢。

他說：「現時公司引入了芝華仕品牌梳化，中高檔貨品的利潤比平價貨品高，不少人希望在新年前換新傢俬，故趕在11至12月購買傢俬的高峰期前開店。若生意理想，未來2年內希望進一步擴大實體店，並引進更多大品牌。」

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記者：朱悅瀅