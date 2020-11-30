  • 17°C
香港時間 : 20201130日 (一) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市擴張】傢俬網店Infinity Space首3季生意逾倍增　進軍實體店攻中高檔客戶

商業 08:30 2020/11/30

分享：

Infinity Space創辨人嚴紹燊透露，今年首3季生意按年升1.5倍，更由網店進軍實體店，擴大產品種類及客戶群。（朱悅瀅攝）

疫情下港人減少外出，帶動了網購商機。網上傢俬店Infinity Space於去年起，透過Carousell平台銷售傢俬，其創辨人嚴紹燊透露，今年首3季生意按年升1.5倍，今年10月初更逆市於觀塘樓上舖開設實體店，引入中高檔次的品牌，擴大客戶群，預計能帶來額外2至3成生意。

【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部

【疫情第四波】UNITY Tech加售小家電　10月份銷售額按年增5%至10%

他表示，雖然客人不能親身試坐，但省卻租金成本下，同樣產品平均價錢較市面便宜一半，吸引不少客人寧願於網上直接購買。「1,000元以下的梳化以價錢取勝，不少客人抱着買回來試下的心態。」他又指，公司主要客戶群為中下階層的短期租戶，需要經常搬屋，因此想購買平價傢俬，方便搬屋時更換。

疫情下不少實體店進軍網店，Infinity Space卻反其道而行。嚴坦言，有些大品牌需要公司有實體店才授予代理權，雖然是中高檔次的品牌，但比市面上的大型連鎖傢俬店便宜2至3成，吸引不少客人查詢。

他說：「現時公司引入了芝華仕品牌梳化，中高檔貨品的利潤比平價貨品高，不少人希望在新年前換新傢俬，故趕在11至12月購買傢俬的高峰期前開店。若生意理想，未來2年內希望進一步擴大實體店，並引進更多大品牌。」

【Lenovo產品】Lenovo多款新品到港　摺疊電腦ThinkPad X1 Fold售19,399元

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅

相關文章

【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
2020/11/27
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
【消費優惠】MegaBox新設網購平台Jetso eShop　現金券7折發售
2020/11/27
【消費優惠】MegaBox新設網購平台Jetso eShop　現金券7折發售
【疫情第四波】UNITY Tech加售小家電　10月份銷售額按年增5%至10%
2020/11/25
【疫情第四波】UNITY Tech加售小家電　10月份銷售額按年增5%至10%
【疫情第四波】疫下加大網上宣傳小家電　惟中港不通關難開發新產品
2020/11/26
【疫情第四波】疫下加大網上宣傳小家電　惟中港不通關難開發新產品
家具 網購平台 Carousell 銷售 觀塘

下一篇文章

韓酒類進口量五年間大增　啤酒近年最受南韓人歡迎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折
【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
【航空業自救】德威航空恢復仁川飛往香港航線　票價約1300元
【航空業自救】德威航空恢復仁川飛往香港航線　票價約1300元
【麥當勞優惠】1元大汽水回歸　18元享四重芝士孖堡配中汽水
【麥當勞優惠】1元大汽水回歸　18元享四重芝士孖堡配中汽水
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）