滙豐CEO祈耀年低調來港　巡視業務更現身撐員工做善事

▲ 滙豐集團行政總裁祈耀年（前右四）與王冬勝、施穎茵及一班滙豐員工合照。

疫情肆虐但無阻一班銀行大班出埠公幹，滙豐 （00005） 集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）就撞正香港第四波疫情低調來港，並抽空夥香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝及香港區行政總裁施穎茵，出席集團社區夥伴計劃活動，親身支持員工做善事。

祈耀年今次低調訪港，據知他今次主要來港與同事及客戶見面，下月初便會啟程返回英國，與家人歡渡聖誕。

滙豐月初邀請所有香港員工，投票選出最喜愛的社區夥伴項目，按投票結果以每張得票捐出100元的方式，向3大最受歡迎的項目額外捐出12.12萬元。

滙豐向3大最受歡迎項目 額外捐逾12萬元

活動有逾2,700名員工參與，得票最高的3個項目共獲1,200人投票，分別是：製衣業訓練局的口罩製作及捐贈項目、聖雅各福群會的家居維修工作坊，以及基督教信義會的動物輔助治療。

活動反應踴躍，但由於疫情關係只能夠邀請3名員工代表出席與項目負責人及一班管理層對話。原來，3名高層都有飼養寵物經驗，而且都認同與動物相處有治癒作用，未知他們平時工作壓力大，是否都是靠與寵物相處減壓？

滙豐早前斥資3,600萬元，透過「滙豐香港社區夥伴計劃2020」幫助社區應對疫情挑戰，估計70個項目合共可以惠及超過63萬人次。

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