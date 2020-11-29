韓酒類進口量五年間大增　啤酒近年最受南韓人歡迎

▲ 南韓去年的啤酒進口量亦甚理想，達約35.6萬千升。

疫情令南韓人較多留在家中，帶動在家飲酒的需求。據《韓聯社》引述南韓國稅廳報道，紅酒等果酒的進口量從2014年的約3.6萬千升，增加至去年的約5.3萬千升，增長幅度為48.1%，更預計今年因疫情令紅酒進口量持續增加。

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近年啤酒受南韓人歡迎 進口量佔比最高

近年不少韓劇的情節中，聚餐時多飲用啤酒和燒酒等。事實上，南韓去年的啤酒進口量亦甚理想，達約35.6萬千升，較2014年大增202.8%；整體佔比方面亦有增長，從2014年的5%增加至去年的17%至18%。但受抵制日貨影響，去年啤酒進口量按年下跌3.4萬千升。

雖然南韓去年的酒類進口量約46.4萬千升，較2014年約20.7萬千升增逾1倍，但並非所有酒類進口量增加。由於當地人對洋酒的喜好下降，以威士忌和白蘭地為例，進口量於近五年期間正在下跌。威士忌和白蘭地分別較2014年減少31.5%至約1.17萬千升，以及減少約50%至484千升。

責任編輯：馬意文