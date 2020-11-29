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【PS5】為買PS5主機　狂熱機迷將睡床搬至店舖門前「瞓住排隊」

科技 18:11 2020/11/29

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為買PS5可去到幾盡？ 機迷搬睡床至店外等開舖　（圖片來源：Twitter @eugenedanielTV ）

Sony Play Station 5（PS5）引起全球搶購，基本上現時只可透過網購先到先得或抽籤購買，可謂一機難求。在美國有遊戲店趁當地感恩節推出極小量的現貨在店內發售，吸引狂熱機迷在店外排隊等候，更有媒體目擊到有人將家中大床亦搬至店前，只求購得心愛主機。

>>本地PS5預購網站網址，請至下一頁

美國遊戲零售店GameStop推出感恩節特別安排，承諾在店內發售部分PS5的庫存，在美國各地掀起排隊潮。當地傳媒13News Now報道指出，美國東岸城市Norfolk的GameStop店外，排頭位的二人組為準備漫長的等候，更攜同摺疊床、枕頭與毛毯一起出動，實行「瞓住」排隊，兩人為免離開隊頭，連饍食也靠外賣App下單。據記者採訪其他正在排隊的機迷指出，PS5嚴重缺貨，在Walmart或其他網店試圖購買時，每次就算將PS5放進購物車，最終亦因售罄而無法付帳。最終，該家店面只發售一部PS5現貨，而排頭位的睡床二人組成功購入這部PS5。

據VGChartz數據預測，PS5在發售首兩天售出約210萬至250萬部，其中75%的銷量屬於標準版，而較平價的數碼版僅獲25%銷量。而Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan日前證實，目前PS5銷量已破歷年遊戲主機銷量紀錄，PS5的所有庫存都已售出，現時已加緊生產，預計12月就會有庫存可以再度出貨。

責任編輯：　周俊霖

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