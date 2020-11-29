▲ 全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲

美國衣履網購公司Zappos創辦人及前行政總裁謝家華（Tony Hsieh）逝世，終年46歲。這名台灣移民後代日前到康涅狄格州探訪家人時，因房屋起火而受傷，延至上周五（27日）不治，離世時家人陪伴在側。Zappos發聲明表示，謝家華的離世令世界失去一名有遠見及了不起的人才。

謝家華的律師證實謝家華的死訊，指謝家華死於「火災受傷的併發症」，但沒有透露火災細節。謝家華創立的Downtown Partnership（DTP）發訃聞，形容謝家華「善良與慷慨感動周圍的每個人，永恆照亮這個世界」。

總統特朗普長女伊萬卡發文稱，對謝家華的離世感到可惜，形容他是個深思熟慮的人，經常挑戰她離開安舒區。

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有報道指，謝家華在康湼狄格州房屋於11月18日清晨3時半失火，他一度被困火場，燒傷及吸入濃煙，要由消防員救出，再以直升機送院。

謝家華1973年在伊利諾伊州出生，在三藩市成長，父母均來自台灣。他19歲哈佛大學畢業後開始創業，24歲已成為億萬富翁，25歲、即1990年創立Zappos。他36歲時，Zappos已成為全球最大的賣鞋網站，並以12億美元的天價賣給電商巨擘亞馬遜。

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責任編輯：鄧燕君