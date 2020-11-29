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【美股焦點】眾議院周三料表決《外國公司問責法》　收緊對中概股監管要求

股市 17:25 2020/11/29

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美國擬收緊在美上市中概股的監管要求。

外電報道，美國眾議院計劃於周三（12月2日）以快速程序表決《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），收緊對包括一眾中概股在內的外國企業在美國交易所上市的監管要求。法案條款要求外國企業證明不受任何外國政府控制，確保同美國公司一樣，符合獨立審計要求。外界普遍認為，該法案主要針對在美上市的中國企業。

今年初，在美上市的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡的財務造假案引發牽連大波。事件亦觸發美國收緊對中概股監管要求，此前中方一直拒絕讓美國會計監督委員會，審查包括阿里巴巴（09988）和百度（美︰BIDU）等在公司審計底稿。

提案須獲出席並投票議員的3分2同意才能通過。《外國公司問責法》在5月通過參議院，而眾議院安排通常無爭議事項的快速程序表決，顯示提案獲得共和民主兩黨議員支持。

美國證交會數據顯示，截至去年，中國有超過150間公司在美國各交易所掛牌，總市值達到1.2萬億美元。

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編輯︰侯景成

 

美股 阿里巴巴 美國眾議院 阿里巴巴－SW（09988）

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