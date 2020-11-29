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【Black Friday 2020】美國黑色星期五銷售額增21.6%　智能產品最暢銷

商業 17:16 2020/11/29

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Adobe Analytics的數據顯示，美國今年網上銷售額達90億美元（約697.5億港元），按年增加21.6%。

Black Friday（黑色星期五）剛過，據CNBC引述Adobe Analytics的數據報道，在美國前100家網上零售商的80家中進行分析，今年網上銷售額達90億美元（約697.5億港元），按年增加21.6%，尤以LEGO套裝、蘋果配件如AirPods及智能手錶，以及三星電視機等最暢銷。

客戶增加使用O2O消費模式
事實上，今年美國多家網購平台如Target和Best Buy等，因疫情而推廣結合綫上和綫下購物，即在網上購買商品後，再到門店取貨。數據指出，今年客戶在黑色星期五期間，使用綫上購物和綫下取貨的數目，按年增加52%。

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網銷多人用　娛樂產品及食品銷售增
以往多在傳統模式銷售的項目，包括新遊戲機、智能手機、智能設備和電視機等娛樂產品，網銷上亦有增加。調查顯示，消費者在智能手機方面的支出，按年增加25.3%，達到36億美元（約279億港元），佔整體電子商貿40%；而消費者在網上每分鐘花費630萬美元（約4,882萬港元），平均每人花費27.5美元（約213港元）。

調查亦有提及，新鮮食品和零售在節日期間的銷售同樣增加。線上雜貨店於黑色星期五期間，每日平均銷售額較10月份大增397%；個人護理產品的銷售額急增556%。

責任編輯：馬意文

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