▲ 【新冠肺炎】新加坡新生嬰兒有抗體 疑經母體轉移

新加坡一名女子在懷孕期間感染新冠肺炎，誕下的嬰兒也有抗體。該名新生嬰兒沒有染上新冠肺炎，但仍被驗出抗體，懷疑由母體轉移。專家表示，已有證據顯示，如果母親在懷孕期間染疫，嬰兒出生時可能帶有抗體，但未知抗體的保護力及可持續多久。

現年31歲的Celine Ng-Chan於今年3月歐遊時染疫，當時懷孕10周，病情較輕，留醫近3周後出院。

她11月初誕下第二名孩子後，自己體內的新冠病毒抗體消失了，但兒科醫生告訴她，其3.5公斤的兒子有新冠病毒抗體，懷疑由母體轉移。

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連同另外的10宗類似實例（嬰兒出生後發現抗體），已刊登在10月的醫學期刊，全部嬰兒帶有IgG抗體，當中5人有IgM抗體。

IgM抗體是最初回應感染而產生的抗體，但由於體積大，通常不會通過胎盤由母親轉移到胎兒；較小IgG抗體則可以。

IgG和IgM均是血清抗體，如果IgM 抗體呈陽性，代表檢測者近期或現正受感染；若IgG 抗體呈陽性，代表檢測者曾受感染。

世界衛生組織（WHO）稱，暫時未知受感染的孕婦會否將病毒傳染給胎兒，到目前為止，還未在孕婦的子宮內羊水樣本，或是母乳中發現活躍的病毒。美國有研究指，新冠病毒可透過母親傳給初生嬰兒，但情況罕見。

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責任編輯：鄧燕君